Elden Ring, From Software promette maggiori informazioni nel 2021

Dopo l’uscita di Cyberpunk 2077, Elden Ring è balzato in cima alla classifica dei giochi più attesi di molti videogiocatori (ammesso che non occupasse già il primo posto). Del titolo in realtà non si sa granché, sennonché sarà un action RPG ad ambientazione fantasy realizzato in collaborazione col noto autore George R.R. Martin (“Le cronache del ghiaccio e del fuoco", "Wildcards”, “Il viaggio di Tuf” ecc.). Le grandi aspettative degli appassionati derivano dall’ottima reputazione che FromSoftware ha ottenuto nel corso degli anni, grazie a titoli apprezzatissimi come Demon’s Souls, Dark Souls, Bloodborne e Sekiro: Shadows Die Twice. Nonostante la fiducia, la community è da mesi che chiede a gran voce nuove informazioni sul gioco per capire meglio cosa li attenderà. In un tweet pubblicato nelle ultime ore, Yasuhiro Kitao, il PR manager di FromSoftware, ha spiegato che la loro sete di conoscenza verrà soddisfatta nel corso del 2021.