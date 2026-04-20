Russell Crowe ( FOTO ) ha recentemente pubblicato una foto della sua trasformazione fisica per il ruolo scrivendo: "There can be only one...". Lo scatto, condiviso su X, ha ottenuto più di un milione di visualizzazioni. Come ripreso da Collider , l’attore ha anticipato un dettaglio del personaggio: “Chad mi ha detto: ‘Se mi porti dello spagnolo, lo prenderò. Quindi interpreterò Ramirez come uno spagnolo. Vedremo’”. Le riprese, attualmente in corso, proseguiranno in Polonia , nelle Highlands scozzesi e a Hong Kong . Al momento massimo riserbo sulla sinossi e possibile data di distribuzione della pellicola, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti i dettagli.

A gennaio Henry Cavill ha pubblicato due scatti della pellicola sul suo profilo Instagram che vanta oltre ventotto milioni di follower. L’attore britannico ha scritto: “È stato un viaggio davvero speciale per me, di cui vi parlerò a tempo debito, ma è un momento speciale poterlo condividere. Spero vi piaccia”. Il post ha ottenuto numerosi commenti e più di due milioni di like. Come rilanciato da Deadline, l’attore (FOTO) ha raccontato: "Sono un amante dei film originali, nel bene e nel male, e questa è una di quelle situazioni in cui, quando ho letto la sceneggiatura per la prima volta, non ero del tutto sicuro di dove volessero andare a parare”.