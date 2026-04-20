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Highlander, Russell Crowe anticipa la sua trasformazione fisica per il reboot del film

Cinema

Matteo Rossini

©Getty

Russell Crowe interpreterà Ramirez nel reboot diretto da Chad Stahelski, regista di John Wick. Protagonista Henry Cavill. Nel cast anche Karen Gillan, Djimon Hounsou, Dave Bautista, Marisa Abela, Jeremy Irons, Max Zhang e Siobhán Cullen

Henry Cavill sarà il protagonista del reboot di Highlander, celebre film con protagonista Christopher Lambert. Nel cast della nuova pellicola anche Russell Crowe. In attesa di conoscere nuove informazioni sul lavoro diretto da Chad Stahelski, l’attore neozelandese ha pubblicato una foto del cambiamento fisico sul suo profilo X.

russell crowe, la foto della trasformazione fisica

Come riportato da Variety, Russell Crowe sarà Ramirez, interpretato da Sean Connery nella pellicola del 1986. Dietro la macchina da presa Chad Stahelski, regista di John Wick con Keanu Reeves. Nel cast di Highlander anche Karen Gillan, Djimon Hounsou, Dave Bautista, Marisa Abela, Jeremy Irons, Max Zhang e Siobhán Cullen.

 

Russell Crowe (FOTO) ha recentemente pubblicato una foto della sua trasformazione fisica per il ruolo scrivendo: "There can be only one...". Lo scatto, condiviso su X, ha ottenuto più di un milione di visualizzazioni. Come ripreso da Collider, l’attore ha anticipato un dettaglio del personaggio: “Chad mi ha detto: ‘Se mi porti dello spagnolo, lo prenderò. Quindi interpreterò Ramirez come uno spagnolo. Vedremo’”. Le riprese, attualmente in corso, proseguiranno in Polonia, nelle Highlands scozzesi e a Hong Kong. Al momento massimo riserbo sulla sinossi e possibile data di distribuzione della pellicola, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti i dettagli.

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A gennaio Henry Cavill ha pubblicato due scatti della pellicola sul suo profilo Instagram che vanta oltre ventotto milioni di follower. L’attore britannico ha scritto: “È stato un viaggio davvero speciale per me, di cui vi parlerò a tempo debito, ma è un momento speciale poterlo condividere. Spero vi piaccia”. Il post ha ottenuto numerosi commenti e più di due milioni di like. Come rilanciato da Deadline, l’attore (FOTO) ha raccontato: "Sono un amante dei film originali, nel bene e nel male, e questa è una di quelle situazioni in cui, quando ho letto la sceneggiatura per la prima volta, non ero del tutto sicuro di dove volessero andare a parare”.

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