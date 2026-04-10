La voce di Hind Rajab, in prima tv stasera su Sky Cinema

Un racconto intenso e profondamente umano, premiato al Festival di Venezia e candidato ai David di Donatello, porta sullo schermo una storia vera che ha scosso il mondo. Tra documentario e ricostruzione, la voce autentica di una bambina diventa testimonianza struggente dei conflitti contemporanei e della memoria collettiva. Stasera alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

Arriva su Sky Cinema in prima TV La Voce di Hind Rajab, la commovente pellicola premiata alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 2025 con il Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria e candidata ai David di Donatello 2026 nella categoria Miglior film internazionale. Il film esordirà stasera, venerdì 10 aprile, alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand.

Partendo da una vicenda reale, il film ricostruisce, attraverso materiali audio originali, la tragica uccisione a Gaza di una bambina di sei anni, Hind Rajab, dando forma a un racconto potente e profondamente umano. Con uno sguardo rigoroso e partecipe, Kaouther Ben Hania costruisce un’opera che si muove tra documentario e ricostruzione, restituendo voce a una storia che ha segnato profondamente l’opinione pubblica internazionale.

Attraverso una narrazione essenziale e immersiva, La voce di Hind Rajab riflette sul valore della testimonianza, sul ruolo delle immagini e dei suoni nella memoria collettiva e sulla responsabilità dello sguardo. Il film si impone così come un’opera di forte impatto emotivo, capace di interrogare lo spettatore e di aprire una riflessione più ampia sulle conseguenze dei conflitti contemporanei.