Finché morte non ci separi 2, recensione: l'horror contro l’élite

C'è una bambina di quattro anni seduta davanti ai responsabili del casting per un film televisivo a Manhattan, 1981. Il regista le porge il copione, lei legge la sua parte. Poi, senza che nessuno glielo chieda, legge anche le battute di Valerie Harper. Gli uomini si guardano, non sanno se ridere o alzarsi in piedi ad applaudire. La bambina si chiama Sarah Michelle Gellar, figlia di un operaio tessile e di un'insegnante d'asilo, Upper East Side, appena sopra la soglia di povertà. Quarantadue anni dopo, quella bambina è sul set di Finché morte non ci separi 2 nei panni di Ursula Danforth, miliardaria glaciale che vuole il trono del Consiglio che controlla il mondo, e si muove come se lo meritasse da sempre. Non è difficile crederle. Chi ha pattinato su ghiaccio a livello agonistico, ottenuto la cintura nera di taekwondo, girato sette stagioni di Buffy l'ammazzavampiri rivoluzionando il modo in cui la televisione racconta le donne — Buffy è l'eroina che rompe il copione, quella che di solito moriva per prima nei film horror, la ragazza bionda, carina, indifesa, e che invece non solo sopravvive ma è la più forte di tutti — ha già dimostrato di sapere cosa fare con un personaggio che porta in sé una contraddizione precisa. "Nessuno è completamente buono o completamente cattivo", ha detto Gellar durante la conferenza stampa romana del film. "Io metto la mia umanità. Sono fortunata perché i miei fan sembrano accettarmi in entrambi i ruoli, eroina e antagonista. Questa dualità riflette gli esseri umani." Ursula Danforth non è una villain monodimensionale: è una figlia che ha passato la vita intera a dimostrare qualcosa a un padre che dirigeva l'apocalisse da una macchina per la dialisi. Shawn Hatosy — il fratello gemello Titus, Patrick Bateman con le benedizioni di Satana — e lei si contendono il trono con un'ostilità a malapena celata che lascia intuire anni di elogi funebri reciprocamente provati. È il tipo di tensione fraterna che non si inventa: si costruisce con un'attrice che ha cinquant'anni di set nel corpo. Tra i rammarichi del film, c'è quello condiviso da quasi ogni critico: Gellar avrebbe meritato più spazio. Il film la usa bene ma non abbastanza. Come darle torto — o dargli torto — quando sai che quella stessa settimana in cui usciva il film, Gellar scopriva che il reboot di Buffy su cui aveva lavorato con Chloé Zhao, fresca di Oscar per Nomadland, non si sarebbe fatto — cancellato da un dirigente Disney che si vantava di non aver mai visto la serie per intero. Il colpo basso perfetto: il venerdì prima degli Oscar, mentre Gellar saliva sul palco per la première mondiale di questo film e Zhao era in viaggio verso la notte più importante della sua carriera. Gellar lo ha raccontato senza piangere, che è il modo migliore per raccontare certe cose. E poi è salita sul palco lo stesso, perché Buffy non muore mai, e Ursula Danforth, almeno per un film, neanche.

Sarah Michelle Gellar e Shawn Hatosy