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Cinema

Sarah Michelle Gellar oggi: da Buffy al nuovo horror Finché morte non ci separi 2

Paolo Nizza

Paolo Nizza

Giovedì 9 aprile arriva al cinema Finché morte non ci separi 2, il nuovo horror con Sarah Michelle Gellar. L’occasione per riscoprire la carriera di una delle attrici più iconiche degli anni ’90 e 2000: da Buffy l’ammazzavampiri ai thriller cult, fino al suo ritorno sul grande schermo. Ma chi è davvero Sarah Michelle Gellar? E perché continua a conquistare il pubblico dopo oltre trent’anni?

 

 

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