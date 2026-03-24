Il ritorno del cineasta al lungometraggio non è stato semplice sul piano psicologico: “Mi sono chiesto: 'Sarò ancora in grado di mantenere i tempi e i ritmi di un film, dove devi condensare tutto in un’ora e cinquantacinque? E devi avere un inizio e una fine ben chiari'”, spiega, evidenziando la differenza rispetto alla serialità, dove lo spazio narrativo è molto più ampio. A equilibrare la tensione, la co-star Karla Sofía Gascón, di cui Verdone dice "non è soltanto una brava attrice ma è una persona splendida”

Carlo Verdone torna al cinema dopo quattro stagioni della serie Vita da Carlo, presentando il suo nuovo film Scuola di seduzione, in arrivo il primo aprile su Paramount+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Ai microfoni di Sky TG24, il regista racconta: “È una società un po’ malata oggi, che è molto fragile. E quindi noi queste fragilità - senza arrivare a quegli estremi - le rappresentiamo attraverso i nostri personaggi. E certo il punto di vista sentimentale è il principale ma ognuno avrà un problema differente dagli altri”.

Il ritorno di Verdone al lungometraggio non è stato semplice sul piano psicologico: “Mi sono chiesto: 'Sarò ancora in grado di mantenere i tempi e i ritmi di un film, dove devi condensare tutto in un’ora e cinquantacinque? E devi avere un inizio e una fine ben chiari'”, spiega il regista, evidenziando la differenza rispetto alla serialità, dove lo spazio narrativo è molto più ampio. A equilibrare la tensione ha contribuito il cast e l’atmosfera serena sul set.