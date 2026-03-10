Offerte Sky
Torna Carlo Verdone con Scuola di Seduzione, il trailer del film

Cinema

Debutterà il 1° aprile in esclusiva su Paramount+ il nuovo film prodotto da Luigi e Aurelio De Laurentiis, di cui sono state svelate le prime immagini e la key art ufficiale. Nel cast, accanto a Carlo Verdone, figurano anche Karla Sofía Gascón, Lino Guanciale, Vittoria Puccini, Beatrice Arnera, Euridice Axen e Romano Reggiani

Paramount+ presenta il trailer ufficiale di Scuola di Seduzione, il nuovo film diretto e interpretato da Carlo Verdone, che ne firma soggetto e sceneggiatura insieme a Pasquale Plastino e Luca Mastrogiovanni. Il film sarà disponibile dal 1° aprile in esclusiva su Paramount+ e visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. Prodotto da Luigi e Aurelio De Laurentiis, Scuola di Seduzione segna il ritorno di Verdone alla regia cinematografica dopo la fortunata esperienza nella serialità con  Vita da Carlo.

La trama e il cast

Nell’epoca in cui ci si può innamorare, tradirsi, prendersi e lasciarsi anche attraverso l’intelligenza artificiale, sei personaggi accomunati da insicurezze e fragilità affettive si rivolgono a una love coach per interpretare e indirizzare le proprie vite. C’è chi cerca l’amore, chi vuole salvarlo e chi non smette di interrogarsi sul passato. Nel cast, accanto a Carlo Verdone, figurano Karla Sofía Gascón Ruiz, Lino Guanciale, Vittoria Puccini, Beatrice Arnera, Euridice Axen, Romano Reggiani, Elisa Di Eusanio, Irene Girotti, Jacopo Garfagnoli, Luca Seta, Camilla Bianchini, Duccio Camerini, Lucia Rossi, Matilde Piana, Cinzzia Susino, Guglielmo Favilla, Pia Lanciotti e Lilith Primavera. Soggetto e sceneggiatura sono di Carlo Verdone, Pasquale Plastino e Luca Mastrogiovanni; Organizzatore Generale della Produzione è Carlo Pasini; il montaggio è di Pietro Morana; la direzione della fotografia di Giovanni Canevari; la scenografia di Giuliano Pannuti; i costumi di Tatiana Romanoff; l’aiuto regia di Alessandro Specchio; il casting di Yozo Tokuda e Claudia Verna; il suono di Cinzia Alchimede. Prodotto da Luigi e Aurelio De Laurentiis.

