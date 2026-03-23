Cinque secondi, il film di Paolo Virzì da stasera su Sky e NOW

Presentato alla Festa del Cinema di Roma, Cinque secondi è il nuovo film di Paolo Virzì con Valerio Mastandrea e Valeria Bruni Tedeschi. La storia segue un avvocato isolato e una giovane comunità impegnata nel recupero di una vigna abbandonata, in un percorso che evolve da conflitto a convivenza film sarà in onda in esclusiva su Sky Cinema il 23 marzo alle 21.15 e disponibile in streaming su NOW e on demand anche in 4K

Arriva in prima TV su Sky Cinema “Cinque secondi”, (LA RECENSIONE)l'ultimo film diretto da Paolo Virzì e interpretato da Valerio Mastandrea, Galatea Bellugi, Ilaria Spada, Anna Ferraioli Ravel e Valeria Bruni Tedeschi. Il titolo sarà trasmesso lunedì 23 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno e reso disponibile in streaming solo su NOW, oltre che on demand anche in versione 4K. L’opera, prodotta da Greenboo Production e Indiana Production in collaborazione con Sky, segue la tradizione del cinema di Virzì: storie che intrecciano ironia e fragilità, personaggi imperfetti e un’umanità che si muove tra commedia e dramma. Presentato alla Festa del Cinema di Roma, “Cinque secondi” si colloca nel solco dei racconti più intimi del regista.

Adriano e Matilde: due solitudini che si incontrano Il protagonista è Adriano, avvocato scontroso e incapace di convivere con il proprio passato. Vive isolato nelle stalle ristrutturate di Villa Guelfi, finché non scopre che il luogo è stato occupato da un gruppo di ragazzi impegnati nella cura della campagna e dei vigneti abbandonati. Tra loro c’è Matilde, decisa a riportare in vita la vigna della famiglia. Dal confronto iniziale nasce una convivenza inattesa che spinge Adriano ad aprire lentamente il proprio mondo. Con il passare dei mesi, dal risveglio primaverile alla maturazione dei grappoli d’estate, i personaggi si trasformano insieme al paesaggio. Il conflitto lascia spazio alla cura reciproca: Adriano finisce per proteggere Matilde, incinta di uno dei giovani della comunità, in un percorso che intreccia responsabilità, redenzione e nuovi legami. In questo modo Virzì porta sullo schermo un microcosmo che osserva i rapporti umani da vicino, tra solitudini, paure e ripartenze. È un film che parla di luoghi feriti e persone in cerca di un nuovo equilibrio, raccontati attraverso una sensibilità capace di cogliere le trasformazioni del tempo, della natura e delle relazioni. Approfondimento Festa del Cinema di Roma, Virzì presenta Cinque secondi con Mastandrea