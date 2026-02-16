Dopo il successo di The Whale, che gli è valso l’Oscar, Fraser affronta un ruolo complesso. Phillip è un uomo fragile, ma profondamente sensibile. Per prepararsi, l’attore ha studiato la lingua giapponese intensamente. Ha lavorato con tutor e dialog coach per comprendere ogni sfumatura. Ha trascorso settimane a Tokyo prima delle riprese. Si è immerso nella cultura locale con curiosità e rispetto. Ha cercato conversazioni spontanee nei ristoranti e nei quartieri. La sua dedizione ha impressionato l’intero cast. Fraser offre una performance vulnerabile e sincera.

