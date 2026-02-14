In "La grazia" di Sorrentino, Orlando Cinque interpreta il Colonnello Labaro, un ruolo di sottrazione accanto a Toni Servillo. L'artista racconta come il cinema del regista abbia segnato la sua vita, portandolo persino a riscoprire la fede. Dopo una carriera tra teatro e serie come "Romanzo Criminale", Cinque riflette sul valore del servire e sulla responsabilità di dare corpo a figure istituzionali o oscure. Per lui recitare è un atto spirituale: un equilibrio tra tecnica, verità e guarigione. L' INTERVISTA

Lo abbiamo raggiunto al telefono: ne è uscita una conversazione sul mestiere dell’attore, sulla responsabilità dei personaggi, sulla fede e su quella zona fragile in cui l’interpretazione smette di essere tecnica e diventa qualcosa di più vicino alla vita.

Arriva dopo una carriera lunga e irregolare, divisa tra palcoscenico, serialità e cinema — Romanzo Criminale, Sulla mia pelle, il teatro di ricerca — e nasce da un rapporto con il cinema di Sorrentino che, prima ancora di diventare lavoro, è stato esperienza personale.

Non è un personaggio che si impone, ma uno che resta. In La grazia di Paolo Sorrentino, Orlando Cinque è il Colonnello Labaro: presenza discreta accanto al Presidente interpretato da Toni Servillo, figura che osserva più di quanto agisca e che proprio nella sottrazione trova la sua forza.

Com’è nato l’incontro con Paolo Sorrentino?

Guarda, è stato tutto molto particolare. Io sono proprio sorrentiniano, lo ero già prima di lavorarci: ho amato tutti i suoi film. Ce n’è uno in particolare, Youth, che ha cambiato davvero la mia vita.

Ricordo una scena precisa, la vidi al cinema Filangieri di Napoli: quella tra Paul Dano e Michael Caine. A un certo punto parlano del perché sono lì e Michael Caine dice che da quando ha perso la moglie ha perso il senso delle cose. Paul Dano invece racconta di aver letto Novalis e di essere rimasto colpito da una frase: “Sto sempre tornando a casa, sempre tornando alla casa del padre”.

Io fino a quel momento ero tranquillo, poi ho iniziato a piangere e ho pianto per mezz’ora. Ho capito che non stavo piangendo solo per mio padre — io sono orfano di padre — ma anche per la religione che avevo abbandonato a nove anni quando è morto. Da lì è ricominciato un percorso di fede e quella cosa ha cambiato la mia vita. Forse senza quella esperienza non sarebbe successo altro.

Quando mi è arrivata la chiamata del mio agente per un provino, io per scherzare gli ho detto: “Il provino con Sorrentino non lo faccio. Se mi vuole protagonista bene, altrimenti no”. Lui rideva, poi mi ha chiesto seriamente se potevo farlo. Io: “Quale?”. E lui: “Quello con Sorrentino”. In pratica mi stava chiamando per dirmi che ero stato convocato e io non avevo capito.

La cosa incredibile è che la scena del provino era proprio quella di Youth.

La prima volta non l’ho fatta con lui, la seconda sì. È stato bellissimo: venivo da un anno difficile e lui mi ha trattato come un amico. È stato come incontrare qualcuno che conoscevo da sempre.

Poi il progetto si è interrotto. Ho fatto altro, ma io a una serie avrei rinunciato pur di lavorare con lui. Tempo dopo l’ho rincontrato per un provino di Parthenope: il personaggio poi è stato tagliato, ma lui mi disse “prima o poi lavoreremo insieme”. In questo ambiente si dicono tante cose, invece lui ha mantenuto la parola.

A ottobre 2024 mi ha chiamato direttamente. Ci siamo visti a dicembre, mi ha fatto due domande e mi ha detto che il ruolo era mio. Quando sono uscito ho pianto per strada a Roma: era proprio la sensazione di avercela fatta.