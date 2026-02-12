La vicenda del film Crime 101 - La strada del crimine ruota attorno a una serie di furti di gioielli di lusso, avvenuti in anni recenti lungo la celebre Pacific Coast Highway. Nonostante la loro natura e il valore considerevole, i crimini rimangono irrisolti, principalmente per il rigido codice morale che l’autore dei colpi, definito da lui stesso Crime 101, ha deciso di seguire. La polizia è convinta che dietro questi furti si nascondano cartelli colombiani, ma il detective Lou Lubesnick percepisce un quadro differente: secondo il suo istinto, dietro ogni colpo vi è un solo individuo, la cui intelligenza criminale sfida qualsiasi previsione.

Nel cuore della trama si sviluppa l’incontro tra questo ladro enigmatico e una broker assicurativa disillusa, ognuno impegnato a rinegoziare la propria vita mentre si prepara a orchestrare una rapina multimilionaria. Le loro esistenze si intrecciano e diventano oggetto dell’attenzione costante di un detective tenace, deciso a impedirne il piano. L’intreccio promette così un alternarsi di suspense, inganno e tensione emotiva, con il pubblico a seguire ogni mossa dei protagonisti.

