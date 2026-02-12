Crime 101 - La strada del crimine, trama e cast del film con Halle Berry e Chris HemsworthCinema
Introduzione
Dopo anni di attesa, il grande schermo accoglie da oggi Crime 101 - La strada del crimine, un thriller che intreccia colpi ad alto rischio e tensione investigativa lungo la Pacific Coast Highway. Il film, diretto da Bart Layton e scritto dallo stesso Layton insieme a Don Winslow, offre un racconto avvincente in cui l’astuzia di un ladro si confronta con l’intuito di un detective determinato a fermarlo.
Ad arricchire il tutto c'è un'accoppiata di star non da poco: Halle Berry e Chris Hemsworth si affiancano sul set della pellicola, che da oggi - giovedì 12 febbraio 2026 - è al cinema.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere del film Crime 101 - La strada del crimine, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
La trama
La vicenda del film Crime 101 - La strada del crimine ruota attorno a una serie di furti di gioielli di lusso, avvenuti in anni recenti lungo la celebre Pacific Coast Highway. Nonostante la loro natura e il valore considerevole, i crimini rimangono irrisolti, principalmente per il rigido codice morale che l’autore dei colpi, definito da lui stesso Crime 101, ha deciso di seguire. La polizia è convinta che dietro questi furti si nascondano cartelli colombiani, ma il detective Lou Lubesnick percepisce un quadro differente: secondo il suo istinto, dietro ogni colpo vi è un solo individuo, la cui intelligenza criminale sfida qualsiasi previsione.
Nel cuore della trama si sviluppa l’incontro tra questo ladro enigmatico e una broker assicurativa disillusa, ognuno impegnato a rinegoziare la propria vita mentre si prepara a orchestrare una rapina multimilionaria. Le loro esistenze si intrecciano e diventano oggetto dell’attenzione costante di un detective tenace, deciso a impedirne il piano. L’intreccio promette così un alternarsi di suspense, inganno e tensione emotiva, con il pubblico a seguire ogni mossa dei protagonisti.
Cast e personaggi
La pellicola Crime 101 - La strada del crimine schiera un cast di grande richiamo. Chris Hemsworth interpreta Davis, figura chiave nel complesso mosaico criminale, mentre Mark Ruffalo veste i panni del detective Lou. Barry Keoghan è Ormon, Peter Banifaz interpreta Ben Haddad e Babak Tafti veste il ruolo di Ali.
Halle Berry dà vita a Sharon, accompagnata da Jennifer Jason Leigh nel ruolo di Angie e Tate Donovan in quello di Monroe. Completano il cast Andra Nechita (Adrienne), Corey Hawkins (Tillman), Crosby Fitzgerald (Madeleine), Patrick Mulvey (Phil), Nick Nolte (Money), Hanako Footman (Lisa) e Paul Adelstein (Mark), con Devon Bostick nei panni di Devon.
Produzione
Crime 101 - La strada del crimine è una produzione del 2026 con durata complessiva di 2 ore e 19 minuti.
La regia di Bart Layton, supportata dalla sceneggiatura co-firmata con Don Winslow, mira a costruire un thriller intenso, in grado di combinare azione e tensione psicologica. Il film ha catturato immediatamente l’attenzione degli spettatori per la complessità narrativa e la qualità del cast.
L’interesse per Crime 101 - La strada del crimine è alimentato infatti dalla popolarità dei protagonisti, oltre che dall’intrigo derivante dal mistero del ladro solitario.
Con la sua combinazione di suspense, intrighi e interpretazioni di rilievo, il film si propone come un appuntamento imperdibile per gli amanti del genere, confermando la capacità del cinema contemporaneo di unire tensione narrativa e analisi psicologica dei protagonisti.