Il 9, 10, 11 e 14 febbraio la commedia romantica del 1990 firmata da Marshall tornerà al cinema nell’ambito della rassegna Back to Cult di Nexo Studios. La riproposizione è pensata per celebrare San Valentino, offrendo al pubblico l’occasione di rivedere sul grande schermo una delle storie d’amore più celebri del cinema contemporaneo. Protagonisti del film sono Julia Roberts e Richard Gere, coppia diventata emblematica grazie a questa interpretazione.

Al centro della narrazione, la relazione tra Vivian ed Edward si è trasformata in un modello narrativo capace di attraversare i decenni, imponendosi come un classico intramontabile e influenzando costume, immaginario e tendenze.

All’uscita nelle sale nell'ormai lontano 1990, Pretty Woman ottenne un successo planetario, superando i 463 milioni di dollari di incasso al botteghino. Il film ha rappresentato un momento decisivo nella carriera di Julia Roberts, contribuendo al suo lancio definitivo, e ha inaugurato una nuova stagione di attenzione verso il genere della commedia romantica.

“Non ero ancora sicuro che avrei fatto questo film, quando ho conosciuto Julia Roberts”, ha raccontato l’attore. “Lei era lì, con me, dall’altra parte della scrivania, ma non ci conoscevamo ancora. C’era una forte chimica tra noi: c’erano i flirt, c’erano i sorrisi… tutto scorreva perfettamente. A quel punto Garry Marshall mi guarda e mi chiede se va tutto bene. Io gli rispondo di sì. E a quel punto prende un foglio di carta, scrive qualcosa e me lo passa: c’era un messaggio in cui mi chiedeva di dire di sì, di accettare quel ruolo. Ho provato tenerezza e ho accettato senza pensarci troppo”.

La critica di Gere al proprio ruolo in Pretty Woman

Durante una masterclass all’81° Festival del Cinema di Venezia, Richard Gere, 75 anni, ha rivisto una scena di Pretty Woman, film che ha ammesso di non rivedere spesso.

Nella sequenza proiettata, Edward, il suo personaggio, è al pianoforte quando Vivian, interpretata da Julia Roberts, entra e viene fatta sedere in cima allo strumento. Commentando con ironia, Gere ha detto: “Voglio dire, non c'è chimica. Questo attore e questa attrice ovviamente non avevano chimica tra loro… Non lo vedevo da tempo. È una scena sexy”, provocando le risate del pubblico.

L’attore ha poi aggiunto una critica più seria al proprio ruolo: “Era fondamentalmente un vestito e un buon taglio di capelli”, ha confessato, sottolineando la superficialità con cui il personaggio di Edward era stato scritto. Nonostante ciò, Pretty Woman ha consacrato Julia Roberts al successo internazionale e ha contribuito a rendere Edward uno dei ruoli più iconici nella carriera già brillante di Gere, mentre anche Laura San Giacomo, interprete di Kit De Luca, ha lasciato un segno con il ritratto dell’amica di Vivian, segnata da problemi di dipendenza. Tra gli elementi che hanno reso il film un fenomeno duraturo figurano la colonna sonora, con la celebre Oh, Pretty Woman di Roy Orbison del 1964, l’umorismo brillante e un cast indimenticabile. Il film ha incassato 463 milioni di dollari nel 1990 ed è stato trasmesso innumerevoli volte in televisione.