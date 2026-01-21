Carlo ed Elisa sono una coppia affermata, colta, apparentemente stabile. Vivono a Roma, hanno carriere di successo e un equilibrio che sembra rodato. Lui è un professore universitario e scrittore in crisi creativa, lei una giornalista brillante e riconosciuta anche all’estero. Ma sotto la superficie, qualcosa scricchiola.

In cerca di una tregua o forse di una distrazione, partono per il Marocco insieme agli amici di sempre, Anna e Paolo, e alla loro figlia adolescente Vittoria. È qui, lontano da casa, che i non detti iniziano a pesare come macigni. Sguardi ambigui, tensioni sotterranee, vecchie ferite mai curate. L’arrivo di Blu, giovane studentessa di filosofia di Carlo, accende una miccia che nessuno aveva previsto.

Il viaggio diventa così una lenta implosione emotiva: basta una crepa minuscola per far crollare tutto ciò che sembrava stabile. Perché forse non conosciamo mai davvero chi ci sta accanto.