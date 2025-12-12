Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, il cast del film con Daniel Craig. FOTO

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, il cast del film con Daniel Craig su Netflix
Arriva in streaming su Netflix, visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick, il terzo lungometraggio della serie cinematografica "Knives Out" incentrato sulle indagini del detective Benoit Blanc, interpretato dall'ex agente 007 Daniel Craig. In quella che si annuncia come l'indagine più pericolosa ed oscura di sempre per lo scaltro protagonista, figurano volti di spicco di Hollywood: da Glenn Close a Josh Brolin, Mila Kunis e l'acclamato Josh O'Connor nei panni di un giovane reverendo