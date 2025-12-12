Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, il cast del film con Daniel Craig. FOTO

11/11 ©Webphoto

E sul futuro della saga, emerge intanto già qualche dettaglio: "Creativamente, mi sento energico dopo aver realizzato questo terzo film. Daniel e io stiamo già iniziando a formulare nuove idee per il quarto...", ha anticipato, in un'intervista con Hollywood Reporter, il regista e sceneggiatore Rian Johnson. In foto, Craig.

Daniel Craig: "Non avrei potuto interpretare Queer nel mio periodo 007"