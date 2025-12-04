Il rapimento di Arabella, trama, cast del film con Benedetta Porcaroli

Il rapimento di Arabella è un film girato su un soggetto e una sceneggiatura originali, scritti da Carolina Cavalli che ha puntato ancora una volta su Benedetta Porcaroli, attrice a cui è legato il suo debutto alla regia del 2022 con Amanda, bene accolto a Venezia nel 2022.

L'idea è nata da riflessioni legate a letture online, su Reddit e alcuni forum. C'è un profondo senso di inadeguatezza nella generazione dei coetanei di Holly, che si associa a un senso d'angoscia per il futuro e si riflette nella incapacità di vivere il presente. Da questo miscuglio di sensazioni nasce questo film atipico per il cinema italiano e che porta sul grande schermo una storia dolce e delicata.

Ha detto Cavalli: "La protagonista, Holly, fa parte di un gruppo di persone, di una generazione forse, che teme che la vita sia sempre da un'altra parte. Come da piccole, quando si immaginavano mille vite e poi (probabilmente) se ne vivrà una sola. In questo modo, però, si svaluta la realtà, ci si distrae dal mondo e dal senso delle cose, anche dalla sua bellezza, ingiustizia, o dalle proprie azioni".

Il film è stato girato in diverse location in Veneto, tra cui Padova, Cittadella, Abano Terme, Roana, Rosolina e Villorba.