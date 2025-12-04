Il rapimento di Arabella, trama, cast del film con Benedetta Porcaroli

Introduzione
Il rapimento di Arabella, il nuovo film di Carolina Cavalli, in Concorso nella sezione Orizzonti alla Mostra del Cinema di Venezia 2025, esce al cinema giovedì 4 dicembre, distribuito da PiperFilm. La pellicola, che vede protagonista una straordinaria Benedetta Porcaroli, premiata al Festival come Migliore attrice nella sezione Orizzonti, è la storia di una giovane donna che tenta di fuggire dalla sua vita ma che finisce inevitabilmente per fare i conti con la realtà. Nel cast, Lucrezia Guglielmino e Chris Pine.
Quello che devi sapere
Il rapimento di Arabella, quando esce e dove vederlo
Il rapimento di Arabella è un film drammatico del 2025 scritto e diretto da Carolina Cavalli con protagonista Benedetta Porcaroli, già diretta dall'autrice milanese nella sua opera prima, Amanda (2022).
La pellicola, che ha avuto la sua première alla Mostra del Cinema di Venezia 2025, dove ha partecipato come opera in Concorso nella sezione Orizzonti, arriva nelle sale italiane tra le proposte del mese di dicembre a partire da giovedì 4.
Il rapimento di Arabella, di cosa parla
Holly (Benedetta Porcaroli) è una giovane donna di ventotto anni, convinta di aver fatto molte scelte sbagliate. La disillusione e i rimpianti svaniscono con la possibilità di riscrivere il suo passato attraverso l'incontro casuale con la piccola Arabella (Lucrezia Guglielmino), una bambina ribelle che è scappata di casa e che è intenzionata a non rivelare la sua identità alla ragazza.
Holly e Arabella partono per un viaggio atipico, una sorta di road movie dove ci si sposta non tanto nello spazio quanto nel tempo. La ragazza prova a riscrivere il suo presente attraverso la giovinezza di Arabella e quest'ultima è decisa ad assecondarla.
Il cast del film con Benedetta Porcaroli
Benedetta Porcaroli, che per il ruolo di Holly ha vinto il premio per la Migliore attrice alla Mostra del Cinema di Venezia 2025 nella sezione Orizzonti, ha definito questa pellicola "un regalo inestimabile" per la sua carriera. L'attrice, intervistata da Sky TG24 a Venezia, nel giorno della premiazione, ha descritto così il suo personaggio:“La bellezza di Arabella, la sua unicità, è portare avanti un messaggio importantissimo: siamo esseri umani, dobbiamo accettarci per quello che siamo. L’illusione di perfezione lascia il tempo che trova, anche se sembra retorico”.
Lucrezia Guglielmino interpreta Arabella, la bambina di sette anni del film. Lo statunitense Chris Pine è Oreste, il papà di Arabella, scrittore.
Nel cast ci sono anche Marco Bonadei ed Eva Robin’s.
Cavalli, il racconto delle ansie di una generazione
Il rapimento di Arabella è un film girato su un soggetto e una sceneggiatura originali, scritti da Carolina Cavalli che ha puntato ancora una volta su Benedetta Porcaroli, attrice a cui è legato il suo debutto alla regia del 2022 con Amanda, bene accolto a Venezia nel 2022.
L'idea è nata da riflessioni legate a letture online, su Reddit e alcuni forum. C'è un profondo senso di inadeguatezza nella generazione dei coetanei di Holly, che si associa a un senso d'angoscia per il futuro e si riflette nella incapacità di vivere il presente. Da questo miscuglio di sensazioni nasce questo film atipico per il cinema italiano e che porta sul grande schermo una storia dolce e delicata.
Ha detto Cavalli: "La protagonista, Holly, fa parte di un gruppo di persone, di una generazione forse, che teme che la vita sia sempre da un'altra parte. Come da piccole, quando si immaginavano mille vite e poi (probabilmente) se ne vivrà una sola. In questo modo, però, si svaluta la realtà, ci si distrae dal mondo e dal senso delle cose, anche dalla sua bellezza, ingiustizia, o dalle proprie azioni".
Il film è stato girato in diverse location in Veneto, tra cui Padova, Cittadella, Abano Terme, Roana, Rosolina e Villorba.