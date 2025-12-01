Profondo Rosso 50 anni con Claudio Simonetti dal vivo a Verona

Un film che ha cambiato il linguaggio del brivido

Uscito nel 1975, Profondo Rosso non è soltanto un thriller: è una frattura nella storia del cinema italiano e internazionale. Il film con cui Argento ha portato il giallo in una dimensione visionaria, barocca e musicale, fondendo violenza estetica, enigmi visivi, architetture mentali e un uso rivoluzionario del suono.

Cinquant’anni dopo, quelle immagini restano un labirinto ipnotico di riflessi, dettagli, lame e ricordi falsati, capaci ancora oggi di disorientare e sedurre.