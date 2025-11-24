FUORI, in prima tv Sky stasera il film di Mario Martone

Liberamente ispirato alle opere L’università di Rebibbia e Le certezze del dubbio di Goliarda Sapienza, FUORI è un racconto di libertà e rinascita al femminile, ambientato nella Roma dei primi anni Ottanta. Lunedì 24 novembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Sky Cinema presenta in prima TV FUORI , il nuovo film di Mario Martone con Valeria Golino , Matilda De Angelis ed Elodie , in arrivo lunedì 24 novembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno , in streaming su NOW e disponibile on demand . Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K .

Liberamente ispirato alle opere L’università di Rebibbia e Le certezze del dubbio di Goliarda Sapienza, FUORI è un racconto di libertà e rinascita al femminile, ambientato nella Roma dei primi anni Ottanta. Il film è stato presentato in concorso al Festival di Cannes 2025.

Martone, affiancato alla sceneggiatura da Ippolita di Majo, firma un film vibrante e intimo che esplora l’animo umano attraverso la solidarietà tra donne, la fragilità dell’esistenza e il potere rigenerante dell’incontro portando in scena figure complesse e ribelli, affidandosi all’intensità di Valeria Golino, che interpreta Goliarda Sapienza (ruolo che le è valso il Nastro d’argento come miglior attrice protagonista), e alla presenza magnetica di Matilda De Angelis ed Elodie, vincitrici a parimerito come miglior attrice non protagonista ai Nastri d’argento.

Girato tra Roma e il carcere di Rebibbia, il film restituisce con autenticità il clima di un’epoca e la forza visionaria di una donna che fece della libertà un atto radicale.

La sinossi

Roma, 1980. La scrittrice Goliarda Sapienza finisce in carcere per aver rubato dei gioielli, ma l'incontro con alcune giovani detenute si rivela per lei un’esperienza di rinascita. Uscite di prigione, in una calda estate romana, le donne continuano a frequentarsi e Goliarda stringe un legame profondo con Roberta, delinquente abituale e attivista politica. Un rapporto che nessuno, fuori, può riuscire a comprendere ma grazie al quale Goliarda ritrova la gioia di vivere e la spinta a scrivere.

