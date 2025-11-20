Orfeo arriva al cinema, il film di Villoresi tra mito e poesia

Orfeo , il film di Virgilio Villoresi tratto dal Poema a fumetti di Dino Buzzati, arriva nei cinema dal 27 novembre distribuito da Double Line. Presentato Fuori Concorso alla Mostra di Venezia 82 e scelto come Film della Critica dal SNCCI, è un’opera visionaria che fonde animazione artigianale, mito e sperimentazione visiva. Da vedere perché è uno dei film italiani più originali, visionari e poetici degli ultimi anni.

Ci sono film che raccontano una storia e film che ti abitano in silenzio. Orfeo appartiene alla seconda specie: un’opera che respira con te, che si riflette nei tuoi ricordi, che ti osserva come i sogni che non hai ancora avuto il coraggio di interpretare. Dal 27 novembre , distribuito da Double Line, l’esordio nel lungometraggio di Virgilio Villoresi torna nelle sale dopo la presentazione Fuori Concorso alla Mostra di Venezia 82 . E non arriva da solo: porta con sé il riconoscimento del SNCCI , che lo ha designato Film della Critica.

È un cinema che nasce dal corpo: il corpo di chi lo costruisce e il corpo di chi lo guarda.

Il cuore del film è la sede milanese di Fantasmagoria , trasformata in un teatro di posa immaginifico. Miniature, fondali, illusioni ottiche, proiezioni in macchina: non set, ma stanze mentali. Villoresi modella il sogno come una materia fisica, scolpita a colpi di luce, cartone, vetro e pazienza.

«L’aldilà non è un luogo, è un sogno che ti osserva.»

Fin da bambino, Orfeo è ossessionato da una villa abbandonata. Da adulto suona il pianoforte al Polypus, un locale che sembra sospeso tra cabaret rétro e sogno distorto. Lì incrocia Eura : ballerina, presenza, destino.

Le scenografie di Riccardo Carelli e Federica Locatelli sono poesie tridimensionali. I costumi di Sara Costantini trasformano i corpi in presagi. Le animazioni di Ciammitti, Demicheli e Chiodi dialogano con gli attori come un incantesimo in equilibrio.

Gli interpreti: volti che vibrano come corde di un pianoforte incantato

Luca Vergoni porta in scena un Orfeo di una fragilità quasi sacrale.

Il suo volto efebico contiene la dolcezza del dubbio, la dedizione assoluta, il tremito degli innamorati che non credono mai fino in fondo di meritare la felicità. Vergoni attraversa il film come una creatura notturna: non interpreta Orfeo, lo abita. Una performance delicata e insondabile, come un pianoforte che vacilla tra pianto e rivelazione.

Giulia Maenza, con la sua eleganza magnetica, dà a Eura la grazia malinconica di un’apparizione.

Ballerina, musa, presagio: in Maenza convivono la purezza della danza, la sensualità trattenuta e la consapevolezza tragica delle figure destinate a sfumare prima del tempo. La sua Eura non è una donna: è un enigma luminoso.

Vinicio Marchioni scolpisce un Uomo Verde enigmatico e solenne, quasi un sacerdote dell’aldilà.

Voce bassa, gesti misurati, uno sguardo che sembra conoscere la direzione delle ombre: Marchioni conferisce al personaggio un’aura mitologica, una densità che non lascia scampo.

Aomi Muyock, nei panni di Trudy, è pura ambiguità scintillante.

La sua presenza è un desiderio che non si lascia nominare. Muyock porta nel film una fisicità vibrante, capace di oscillare tra erotismo e malinconia, come un segreto che non vuole essere svelato.

E poi c’è Giuditta indimenticabile apparizione.

Novella Theda Bara, incarna la giocosità e la seduzione del burlesque: un passo, uno sguardo, un gesto bastano a evocare mondi interi. È una scintilla che attraversa il film e lo illumina per un istante, lasciando nell’aria il profumo della notte.

Last but not least Angelica e Stella Mazzei, con le loro presenze gemellari e ipnotiche, portano nel film un’eleganza rituale: due figure speculari, vestite di rosso come apparizioni profetiche, che sembrano uscite da un sogno déco. L