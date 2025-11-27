Orfeo, Villoresi: “Il mio cinema nasce dalla materia e dal sogno"

Orfeo , presentato Fuori Concorso a Venezia 82 e scelto come Film della Critica SNCCI , arriva oggi al cinema. Il regista Virgilio Villoresi racconta l’adattamento libero del Poema a fumetti di Dino Buzzati , la scelta dell’animazione artigianale, il lavoro in pellicola, il cast, la musica e l’anima più intima del film. Un’intervista che svela il laboratorio segreto di Orfeo

Oggi, nel giorno dell’uscita in sala , incontriamo Villoresi per entrare nella bottega segreta del suo cinema: tra Buzzati, teatro d’ombre, oggetti del pre-cinema, ricordi d’infanzia e un’idea di meraviglia che oggi è anche un atto di resistenza. Un invito, per tutti, a tornare davanti allo schermo grande con lo stesso stupore di quando il cinema era ancora una promessa.

È un film fatto di vetri inclinati, pellicola che respira, stop-motion che pulsa come un cuore segreto. Un cinema che non si consuma sullo schermo di un telefono, ma chiede il buio della sala, il silenzio condiviso, la resa totale dello sguardo . Perché Orfeo non va semplicemente visto: va vissuto al cinema , dove le immagini diventano presenza e il sogno trova finalmente un corpo.

Ci sono registi che costruiscono film. E registi che costruiscono sogni abitabili . Con Orfeo, Virgilio Villoresi scende nell’aldilà immaginato da Dino Buzzati con la delicatezza di un artigiano e l’audacia di un illusionista, trasformando la materia in visione, la memoria in luce, l’amore in un varco da attraversare a occhi aperti.

Intervista a Virgilio Villoresi – Regista di Orfeo

Dal Buzzati “fedele” alla metamorfosi cinematografica, tra artigianato, memoria e sogno

Quando hai capito che Poema a fumetti non sarebbe diventato un adattamento “fedele”, ma una vera metamorfosi cinematografica?

All’inizio l’idea era quella di costruire in modo molto fedele, quasi ossessivo, i disegni delle tavole di Buzzati. Poi però mi sono reso conto che il film poteva acquistare maggiore forza se aggiungevo un aspetto più materico alle scene, rendendole un po’ più realistiche, pur mantenendo sempre un filo surreale e onirico.

Da lì è nata anche l’esigenza di modificare una parte della storia: insieme allo sceneggiatore Alberto Fornari e poi con la collaborazione di Marco Missiroli, abbiamo deciso di raccontare l’incontro tra Orfeo ed Eura, che nel poema originale è del tutto assente. Ci serviva per dare più spessore ai personaggi e per motivare poi la scelta di Orfeo di non varcare la soglia.

La piazza in cui loro camminano, per esempio, è una riproduzione fedele di un quadro di Buzzati. E nella prima parte del film, oltre ai riferimenti estetici buzzatiani, c’è anche tutta la mia passione per il cinema classico: penso a Le notti bianche, ma anche a un film straordinario come Ritratto di Jennie. Volevo ritrovare soprattutto quell’atmosfera fatta di sguardi sospesi, di tempo che sembra fermarsi, e ricostruire un po’ quel tipo di linguaggio. Sono cresciuto con quei film e ci tenevo che anche il mio esordio avesse quel sapore.

Oggi quasi tutto è digitale. Tu hai fatto l’opposto: è solo una scelta poetica o anche una forma di resistenza?

Da bambino mi piaceva “pasticciare” con le cose: costruire piccoli teatrini, usare gelatine, creare effetti manuali. Dentro di me ho sempre avuto una naturale inclinazione per la meraviglia artigianale. È quello che so fare, ma soprattutto è quello che mi piace fare.

Mi piace sorprendere me stesso come primo spettatore durante le riprese. Il set, la costruzione dell’effetto artigianale, hanno anche un aspetto ludico, fanciullesco. Con il digitale tutto è più razionale, programmato, mentre con le mani basta spostare un oggetto o una luce per creare qualcosa di seducente e magico. È così che mi piace fare cinema.

C’è stato un momento in cui hai davvero temuto di non riuscire a realizzare una scena come l’avevi immaginata?

Ho temuto anche di non finire il film più di una volta. Il contributo del Ministero è stato fondamentale, ma una parte significativa è stata autoprodotta, con i risparmi anche della mia società, Fantasmagoria. Girare per due anni e mezzo non è stato semplice: ogni volta bisognava ottimizzare le spese.

E poi c’è stata la sperimentazione dell’effetto Shüfftan nel finale, quello del fantasma di Eura: non lo avevo mai utilizzato a una scala così grande. Per una sola inquadratura ci abbiamo messo mezza giornata. Bastava spostare il vetro di un grado o sbagliare l’angolazione della luce e tutto saltava. Però tutta la troupe, dal direttore della fotografia Marco De Pasquale agli scenografi Riccardo Carelli e Federica Locatelli, era animata da un desiderio collettivo di fare qualcosa di importante. Questa energia ci ha portato fino in fondo.