The Running Man, la recensione del thriller distopico di Edgar Wright

In The Running Man, al cinema dal 13 novembre, Edgar Wright reinventa il romanzo di Stephen King con un action distopico che unisce satira mediale, adrenalina e un reality show mortale. Glen Powell è un Ben Richards più umano e fallibile rispetto a quello interpretato da Schwarzenegger, braccato da killer professionisti in diretta TV. Con Josh Brolin, Colman Domingo, Emilia Jones, Lee Pace e Michael Cera, il film diventa una feroce riflessione sul potere dei media e sulla società dello spettacolo

C’è un momento, guardando The Running Man, in cui ti chiedi se non sia tutto un gigantesco long drink servito da Edgar Wright: ghiaccio tritato di satira, un goccio di paranoia sociale, una spruzzata di nostalgia anni ’80 e poi lui, Glen Powell, shakerato come il gin e la vodka in un Vesper Martini. Non è un cocktail da aperitivo preso in un bar dalle luci soffuse e la conversazione composta: è un drink forte, da bere rapido, che pizzica la gola e lascia in bocca il retrogusto velenoso della nostra contemporaneità. Perché Wright — che sul giocare con i generi ha costruito una carriera — qui decide di non fare l’ennesimo remake del film con Schwarzenegger, ma di avvicinarsi finalmente al libro di Stephen King, a quella distopia che il Re del brivido scriveva quando “2025” sembrava un futuro lontanissimo. E invece eccoci qui: immersi in una realtà dove il confine fra intrattenimento e manipolazione è diventato una linea sottilissima , se non inesistente.

Un Ben Richards più umano (e meno bodybuilder) Partiamo dal protagonista: Glen Powell.

Non ha la muscolarità mitologica di Schwarzenegger — ma onestamente, chi ce l'ha? — e Wright lo sa bene. Per questo lo trasforma in un eroe più vicino all'Harrison Ford de Il Fuggitivo, di Blade Runner o di Indiana Jones: un uomo che inciampa, suda, ferito e vulnerabile, che prende decisioni sbagliate e corre solo perché non ha alternative. Powell è l'uomo comune che diventa bersaglio: il lavoratore schiacciato dalle proprie necessità, trascinato dentro un gioco televisivo che promette un miliardo di dollari in cambio della sopravvivenza. Un reality show dove i cacciatori sono star, i droni fluttuano come vespe addestrate e il pubblico gode del massacro come se fosse un nuovo modo di passare la serata dopo cena.

La trama: correre per vivere, vivere per essere guardati The Running Man è il programma più seguito del pianeta: un reality estremo in cui i concorrenti, i “Runner”, devono restare vivi per trenta giorni mentre killer professionisti li braccano in diretta mondiale. Niente appelli, nessuna morale: soltanto fuga, sangue e share.

In questo inferno luminoso viene spinto Ben Richards (Powell), un uomo qualunque che accetta di entrare nel gioco per salvare la figlia malata. A convincerlo è Dan Killian (Josh Brolin), produttore carismatico e spietato, maestro nel trasformare la sofferenza in spettacolo e la paura in un picco d’ascolto.

Ma Ben non segue il copione. Corre, lotta, resiste. E proprio questa ostinazione lo trasforma in un fenomeno di massa: il pubblico lo acclama, i droni lo pedinano, gli ascolti esplodono.

Ma Ben non segue il copione. Corre, lotta, resiste. E proprio questa ostinazione lo trasforma in un fenomeno di massa: il pubblico lo acclama, i droni lo pedinano, gli ascolti esplodono.

Più cresce la sua popolarità, più il gioco si fa mortale. Perché ormai Richards non affronta solo i suoi cacciatori: combatte contro un'intera nazione che pretende il suo sacrificio come rito collettivo.

Un reality show che somiglia purtroppo al presente La vera potenza di The Running Man non sta negli stunt o nelle fughe: sta nella sua capacità di guardare il presente e farlo sembrare più distopico del futuro.

La manipolazione mediale ritorna come un mantra: fake news diventate deep fake, droni che registrano ogni respiro, montaggi televisivi che costruiscono villain e santi come nei reality che conosciamo fin troppo bene.

C’è Colman Domingo, showman satanico e seducente, che trasforma il massacro in spettacolo patriottico.

C’è Josh Brolin, sacerdote dell’audience, che gestisce vite e morti come fossero slot di un palinsesto impazzito.

C’è una folla, una massa assetata di adrenalina, che guarda senza guardarsi allo specchio. Il film non punta al capolavoro, ma alla riflessione travestita da popcorn movie: digeribile, colorato, pungente quanto basta.

The Running Man, cast e personaggi: i volti che guidano la storia Se Powell è il cuore pulsante in fuga, il resto del cast è il sistema circolatorio che pompa caos, ironia e minaccia in ogni scena.

Josh Brolin è Dan Killian, produttore e demiurgo, capace di sorridere mentre condanna qualcuno a morte.

William H. Macy è Molie Jernigan: fragile e scafato, un uomo di confine che sembra sempre sul punto di tradirti o salvarti.

Lee Pace è Evan McCone, il cacciatore perfetto: glaciale, scultoreo, elegante come un assassino di lusso in una rivista distopica.

Michael Cera è Elton Parrakis, ribelle esitante e incongruo, un glitch umano che restituisce respiro a un mondo soffocato dalla crudeltà.

Emilia Jones è Amelia Williams, la civiltà presa in ostaggio, la scheggia imprevista che costringe Ben Richards a guardarsi allo specchio. È l’innocenza violata dal meccanismo, la presenza che introduce una crepa emotiva in un gioco disumanizzato: un volto che stride con il cinismo generale e, proprio per questo, lo rende ancora più feroce. Tutti insieme costruiscono un universo in cui ogni volto è un algoritmo morale: calcolo, paura, vanità, violenza, compassione. Nessuno è innocente.

La regia di Wright: una danza elettrica Wright dirige con la sua consueta energia cinetica: la camera scivola, salta, corre, si nasconde e riemerge come un complice inquieto.

Il ritmo è quello di Baby Driver, con una vena più cupa; un po’ Scott Pilgrim, un pizzico Hot Fuzz, ma con meno ironia e più rabbia sociale.

È uno Wright che diverte, sì, ma che vuole anche far male. Il gioco della sopravvivenza è costruito come un open world crudele, dove ogni strada può essere un vicolo cieco e ogni volto un tradimento.

Dal romanzo al film: King rimane sullo sfondo, ma veglia King sapeva che The Running Man non era il suo romanzo più alto: un testo energico, arrabbiato, scritto per vendere. Ma aveva dentro un’intuizione poderosa: la TV come arma di controllo.

Wright la riprende, la aggiorna, la riempie di tecnologia e droni, la rilancia come monito elegante.

Il risultato non punta alle vette dell’action classico: resta un intrattenimento solido, sorprendente, punteggiato da un cast in stato di grazia e da un Powell finalmente pronto per un’altra lega.