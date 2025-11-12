"Una figlia", da stasera su Sky e NOW il film con Stefano Accorsi

Sky Cinema presenta in prima TV Una figlia, il nuovo film di Ivano De Matteo con Stefano Accorsi e Ginevra Francesconi, in onda mercoledì 12 novembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand anche in 4K.

Dopo Mia, Ivano De Matteo torna a esplorare il rapporto tra genitori e figli con una storia che affronta temi difficili come la responsabilità, la colpa e la possibilità del perdono. Una figlia nasce dal desiderio di raccontare non solo la sofferenza delle vittime, ma anche quella di chi ha sbagliato — un punto di vista raro e complesso, che il regista sceglie di affrontare con estrema delicatezza e umanità.

Stefano Accorsi e Ginevra Francesconi: emozioni e conflitti nel cuore del film



Accanto a Stefano Accorsi, che interpreta con grande sensibilità un uomo diviso tra ragione e istinto, la giovane Ginevra Francesconi offre una prova sorprendente nel ruolo di Sofia, restituendo tutta la fragilità e la forza di un’adolescente che cerca sé stessa attraverso la ribellione.

Pietro è un uomo di mezza età con un grande dolore alle spalle: la morte di sua moglie, che lo ha lasciato solo con la loro figlia. Non ha avuto tempo per il dolore, perché ha dovuto occuparsi di lei, crescendola con amore e dedizione in un rapporto esclusivo, totalizzante, in cui uno curava le ferite dell’altro attraverso le proprie.

Quando, dopo qualche anno, proverà a rifarsi una vita con una nuova compagna, non tutto andrà come sognato: la reazione di sua figlia sarà esplosiva e Pietro sarà messo a dura prova. Si ritroverà a lottare tra rabbia e istinto paterno: quanto le può perdonare? Quanto è più forte l’amore della ragione?