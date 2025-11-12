"Una figlia", da stasera su Sky e NOW il film con Stefano Accorsi

Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

"Una figlia", da stasera su Sky e NOW il film di Ivano De Matteo con Stefano Accorsi

Cinema sky cinema

Sky Cinema presenta in prima TV Una figlia, il nuovo film di Ivano De Matteo con Stefano Accorsi e Ginevra Francesconi, in onda mercoledì 12 novembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand anche in 4K.

Dopo Mia, Ivano De Matteo torna a esplorare il rapporto tra genitori e figli con una storia che affronta temi difficili come la responsabilità, la colpa e la possibilità del perdono. Una figlia nasce dal desiderio di raccontare non solo la sofferenza delle vittime, ma anche quella di chi ha sbagliato — un punto di vista raro e complesso, che il regista sceglie di affrontare con estrema delicatezza e umanità.

Stefano Accorsi e Ginevra Francesconi: emozioni e conflitti nel cuore del film
 

Accanto a Stefano Accorsi, che interpreta con grande sensibilità un uomo diviso tra ragione e istinto, la giovane Ginevra Francesconi offre una prova sorprendente nel ruolo di Sofia, restituendo tutta la fragilità e la forza di un’adolescente che cerca sé stessa attraverso la ribellione.

Pietro è un uomo di mezza età con un grande dolore alle spalle: la morte di sua moglie, che lo ha lasciato solo con la loro figlia. Non ha avuto tempo per il dolore, perché ha dovuto occuparsi di lei, crescendola con amore e dedizione in un rapporto esclusivo, totalizzante, in cui uno curava le ferite dell’altro attraverso le proprie.

Quando, dopo qualche anno, proverà a rifarsi una vita con una nuova compagna, non tutto andrà come sognato: la reazione di sua figlia sarà esplosiva e Pietro sarà messo a dura prova. Si ritroverà a lottare tra rabbia e istinto paterno: quanto le può perdonare? Quanto è più forte l’amore della ragione?

Approfondimento

Una figlia, le interviste al cast del film con Stefano Accorsi. VIDEO

Dove e quando vedere il film

Una figlia sarà disponibile in prima TV mercoledì 12 novembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e on demand. Su Sky il film sarà disponibile anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e servizio opzionale Sky HD 4K / Sky Ultra HD attivo.

FOTOGALLERY

Netflix - Eagle Pictures - Walt Disney Company - Netflix (tutto via Webphoto)

1/23
Cinema

23 film da vedere in streaming a novembre 2025. FOTO

Pellicole drammatiche e d'azione si mescolano a film per tutta la famiglia e alle prime commedie romantiche, perfette per iniziare con gioia la stagione delle festività di fine anno, nei cataloghi dei titoli disponibili in streaming e on demand.  Film originali e prime visioni, provenienti direttamente dalla sala, da rivedere e da scoprire comodamente a casa sulle piattaforme più popolari A cura di Vittoria Romagnuolo

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

"Una figlia", da stasera su Sky e NOW il film con Stefano Accorsi

Cinema sky cinema

Sky Cinema presenta in prima TV Una figlia, il nuovo film di Ivano De Matteo con Stefano Accorsi...

“Now You See Me 3”, esce il nuovo film della saga: dov’eravamo rimasti

Cinema

Il terzo capitolo della saga, diretto da Ruben Fleischer, esce al cinema il 13 novembre. I...

L'illusione perfetta - Now You See Me: Now You Don't

Neil Young compie 80 anni, le frasi più famose delle sue canzoni

Approfondimenti

Il cantautore, nato a Toronto il 12 novembre 1945, è una delle figure simbolo del rock degli...

15 foto

Sanremo Giovani 2025, chi sono le vincitrici della prima serata

Musica

Gianluca Gazzoli ha condotto la prima serata di Sanremo Giovani. Vincitrici Antonia con Luoghi...

È morta Sally Kirkland, attrice candidata all'Oscar per "Anna"

Cinema

Per lo stesso ruolo aveva vinto un Golden Globe come migliore attrice in un film drammatico....

Spettacolo: Per te