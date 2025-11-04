Godzilla Minus One, il titolo ufficiale del sequel svelato dal teaser

Dopo settimane di voci e anticipazioni, la notizia è finalmente ufficiale: Godzilla Minus One avrà un seguito. La casa di produzione Toho ha scelto il Godzilla Day del 3 novembre per diffondere un teaser che, pur lasciando volutamente nel mistero la trama e la data d’uscita, ha svelato il titolo del nuovo capitolo della saga: Godzilla Minus Zero. Il film segnerà il ritorno dietro la macchina da presa di Takashi Yamazaki

Finalmente il titolo ufficiale del sequel di Godzilla Minus One è stato svelato da un teaser trailer (che potete guardare in alto e anche in fondo a questo articolo).

Quella pellicola aveva rappresentato un traguardo storico: per la prima volta un film giapponese vinceva l’Oscar per gli effetti speciali, un riconoscimento che ha rafforzato la fama internazionale di Yamazaki e del suo team.

Il breve video diffuso da Toho nel giorno dedicato alla creatura più iconica del cinema giapponese ha confermato che la produzione è ormai ufficialmente partita. Il teaser non mostra scene del film, ma ribadisce la continuità con il progetto precedente, anche grazie al coinvolgimento dello studio Shirogumi, già artefice degli effetti visivi che avevano reso Godzilla Minus One un trionfo tecnico e artistico.

Ambientato negli anni immediatamente successivi alla Seconda Guerra Mondiale, il film precedente - ossia Godzilla Minus One - raccontava un Giappone distrutto dalle bombe di Hiroshima e Nagasaki, in cui l’apparizione del gigantesco rettile si trasformava in un nuovo incubo per una nazione già piegata dal dolore. Come sottolineato nella recensione di Godzilla Minus One, il regista aveva scelto di concentrarsi sulle persone comuni e sul trauma collettivo più che sullo spettacolo distruttivo della creatura, offrendo così un punto di vista umano e profondamente drammatico.

Il titolo scelto lascia intuire una prosecuzione diretta del percorso iniziato con Minus One, forse una nuova riflessione sull’idea di azzeramento e rinascita che aveva attraversato il film precedente, ma al momento ogni ipotesi rimane aperta.

Del nuovo capitolo, Godzilla Minus Zero, non si conoscono ancora dettagli concreti: la trama, il cast e persino il significato del titolo restano avvolti nel riserbo. Tuttavia, insieme all’annuncio è stato diffuso anche il logo ufficiale, disegnato dallo stesso Yamazaki.

La lunga eredità di un mito cinematografico

Godzilla Minus One occupa una posizione di rilievo nella storia del franchise: è il trentasettesimo film dedicato al celebre kaiju e il trentatreesimo realizzato da Toho. A differenza di molte pellicole passate, che privilegiavano lo scontro tra mostri e la distruzione spettacolare, Yamazaki ha scelto una narrazione più intima e concentrata sul dramma umano. Con questo approccio, il regista ha inaugurato un nuovo modo di raccontare Godzilla all’interno dell’era Reiwa, la quinta nella storia della saga, cominciata nel 2016 con Shin Godzilla.

Dopo quel film, Toho aveva proseguito il percorso con tre capitoli animati – Godzilla: Planet Of The Monsters, Godzilla: City On The Edge Of Battle e Godzilla: The Planet Eater – che avevano ampliato l’universo narrativo del mostro più celebre del Giappone.