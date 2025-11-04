David Bowie, annunciato un nuovo documentario

Un nuovo documentario racconterà David Bowie. Come riporta Deadline, l’emittente televisiva britannica Channel 4, insieme a Dogwoof e a Rogan Productions, realizzeranno David Bowie: The Final Act (il titolo è ancora provvisorio), che si concentrerà sull’ultimo capitolo creativo di uno dei più grandi musicisti di tutti i tempi, che vantava oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e la vittoria di innumerevoli premi. Il documentario conterrà interviste rare sia alle persone che avevano conosciuto e avevano lavorato al fianco di Bowie, sia ai fan e ai personaggi famosi che lui stesso aveva ispirato grazie alla sua arte. L’artista aveva pubblicato il suo ultimo album, Blackstar, nel 2016, appena due giorni prima di morire all’età di 69 anni a causa di un tumore al fegato. La pellicola seguirà Bowie dopo i turbolenti anni Novanta, periodo nel quale si era ritrovato in conflitto con un’industria musicale all'epoca in continua evoluzione, ma che aveva poi superato grazie alla sua inesauribile creatività, che l’aveva portato anche a esibirsi come headliner al Festival di Glastonbury nel 2000. Il documentario, diretto da Jonathan Stiasny (Formula 1: Drive to Survive e Cops Like Us) e prodototto dal vincitore di Emmy Awards e del premio Rosa d’Oro Dan Hall (ABBA: Against All Odds e Freddie Mercury – The Final Act), avrà una durata di 90 minuti. “Il documentario musicale tradizionale celebra il trionfo. Ciò che mi ha affascinato di più durante la realizzazione di questo film è stato il modo in cui l’ultimo capitolo di Bowie non è stato una fine, ma una resurrezione. Ha trasformato il fallimento in trionfo, il silenzio in rivelazione e, infine, la morte in arte”, ha dichiarato il regista Stiasny. Il responsabile della divisione Specialist Factual di Channel 4, Shaminder Nahal, ha aggiunto: “Bowie è stato uno di quei rari artisti la cui immaginazione non si è mai spenta. Questo film rivela come, di fronte alla fine, abbia trovato il modo di superare i limiti e di creare qualcosa di trascendente”.