RINO GAETANO Sempre più blu, il film evento per i 75 anni dell'artista

RINO GAETANO Sempre più blu, il film evento per i 75 anni dell'artistaCinema
Solo al cinema il 24, 25 e 26 novembre 2025 in occasione dell’anniversario del 29 ottobre. Anteprime speciali a Milano, Bologna, Roma e Napoli e il repack “Io ci sto” con inedito di Sony
Nel giorno in cui Rino Gaetano avrebbe compiuto 75 anni, il 29 ottobre 2025, arriva il trailer ufficiale di “RINO GAETANO sempre più blu”, il nuovo film scritto da Giorgio Verdelli e Luca Rea, con la regia dello stesso Verdelli. Il film sarà nelle sale solo per tre giornate il 24, 25 e 26 novembre, distribuito da Medusa Film e prodotto da Sudovest Produzioni e Indigo Film, in collaborazione con Rai Documentari.
Un ritratto autentico a cinquant’anni da Ma il cielo è sempre più blu
A mezzo secolo dalla celebre canzone che ha segnato un’epoca Ma il cielo è sempre più blu, il film - prodotto da Sudovest Produzioni e Indigo Film in collaborazione con Rai Documentari, con il sostegno di Fondazione Calabria Film Commission e distribuito da Medusa Film - restituisce la voce ruvida, lucida e geniale di un artista capace di raccontare il disagio e la bellezza della sua epoca con ironia e poesia. Un ritratto corale costruito con materiali unici — taccuini privati, interviste rare, memorie custodite e un brano inedito dal titolo Un Film a Colori — Jet Set (in uscita digitale per Sony Music Italy).
Le voci che raccontano Rino: tra ricordi e testimonianze
Nel film si intrecciano molte voci: da Anna Gaetano (sorella dell’artista) al nipote Alessandro, dagli amici di sempre come Riccardo Cocciante, Danilo Rea, Giovanni Tommaso, Shel Shapiro, Edoardo De Angelis, Ernesto Bassignano, fino agli eredi spirituali Brunori Sas, Lucio Corsi, Sergio Cammariere e Giordana Angi.
Un mosaico che ricostruisce l’uomo oltre il mito, il poeta sotto il cappello, restituendo un’immagine intima e universale di Rino.
La narrazione è affidata alla voce di Peppe Lanzetta e alle interpretazioni di Claudio Santamaria, Paolo Jannacci e Valeria Solarino.
A bordo di una Fiat 128, il giornalista Tommaso Labate conduce lo spettatore nei luoghi della Calabria di Rino, in un viaggio che alterna ironia, malinconia e visioni poetiche.
Tra ironia e profondità: il pensiero di Rino oggi
Tra un pensiero tagliente e una risata disarmante, il documentario attraversa momenti e incontri speciali – come l’intervista con Enzo Siciliano, futuro presidente della Rai – e le riflessioni di Carlo Massarini, Andrea Scanzi e Pietrangelo Buttafuoco, delineando l’opera di Rino al di là delle etichette e delle nostalgie.
Anteprime speciali per il 75° compleanno
Per celebrare il compleanno di Rino, oggi 29 ottobre, il pubblico potrà vivere un’anteprima esclusiva con proiezioni speciali in quattro città italiane:
- Milano – Cinema Anteo
- Bologna – Cinema Rialto
- Roma – Cinema Giulio Cesare e Barberini
- Napoli – Cinema Metropolitan
“E IO CI STO”: il ritorno di un album simbolo
Nell’anno del 75° compleanno di Rino Gaetano e del 50° anniversario di Ma il cielo è sempre più blu, arriva anche una sorpresa musicale: il ritorno dell’album “E IO CI STO”, a 45 anni dalla pubblicazione, in una nuova edizione speciale in uscita il 21 novembre per Sony Music Italy.
Il repack sarà disponibile in CD e vinile rosso, con la tracklist originale rimasterizzata a 192 kHz e una bonus track inedita, rivelata proprio oggi. Di cui è possibile già il pre-order. Il vinile include inoltre un manoscritto autografo di Rino Gaetano, in cui l’artista descrive un videoclip mai realizzato.
