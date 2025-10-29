RINO GAETANO Sempre più blu, il film evento per i 75 anni dell'artista

Solo al cinema il 24, 25 e 26 novembre 2025 in occasione dell’anniversario del 29 ottobre. Anteprime speciali a Milano, Bologna, Roma e Napoli e il repack “Io ci sto” con inedito di Sony

Nel giorno in cui Rino Gaetano avrebbe compiuto 75 anni, il 29 ottobre 2025, arriva il trailer ufficiale di “RINO GAETANO sempre più blu”, il nuovo film scritto da Giorgio Verdelli e Luca Rea, con la regia dello stesso Verdelli. Il film sarà nelle sale solo per tre giornate il 24, 25 e 26 novembre, distribuito da Medusa Film e prodotto da Sudovest Produzioni e Indigo Film, in collaborazione con Rai Documentari.

Un ritratto autentico a cinquant’anni da Ma il cielo è sempre più blu A mezzo secolo dalla celebre canzone che ha segnato un’epoca Ma il cielo è sempre più blu, il film - prodotto da Sudovest Produzioni e Indigo Film in collaborazione con Rai Documentari, con il sostegno di Fondazione Calabria Film Commission e distribuito da Medusa Film - restituisce la voce ruvida, lucida e geniale di un artista capace di raccontare il disagio e la bellezza della sua epoca con ironia e poesia. Un ritratto corale costruito con materiali unici — taccuini privati, interviste rare, memorie custodite e un brano inedito dal titolo Un Film a Colori — Jet Set (in uscita digitale per Sony Music Italy).

Le voci che raccontano Rino: tra ricordi e testimonianze Nel film si intrecciano molte voci: da Anna Gaetano (sorella dell’artista) al nipote Alessandro, dagli amici di sempre come Riccardo Cocciante, Danilo Rea, Giovanni Tommaso, Shel Shapiro, Edoardo De Angelis, Ernesto Bassignano, fino agli eredi spirituali Brunori Sas, Lucio Corsi, Sergio Cammariere e Giordana Angi.

Un mosaico che ricostruisce l’uomo oltre il mito, il poeta sotto il cappello, restituendo un’immagine intima e universale di Rino. La narrazione è affidata alla voce di Peppe Lanzetta e alle interpretazioni di Claudio Santamaria, Paolo Jannacci e Valeria Solarino.

A bordo di una Fiat 128, il giornalista Tommaso Labate conduce lo spettatore nei luoghi della Calabria di Rino, in un viaggio che alterna ironia, malinconia e visioni poetiche. Potrebbe interessarti Rino Gaetano Day, Gino Cecchettin premia gli Eugenio in Via Di Gioia

Tra ironia e profondità: il pensiero di Rino oggi Tra un pensiero tagliente e una risata disarmante, il documentario attraversa momenti e incontri speciali – come l’intervista con Enzo Siciliano, futuro presidente della Rai – e le riflessioni di Carlo Massarini, Andrea Scanzi e Pietrangelo Buttafuoco, delineando l’opera di Rino al di là delle etichette e delle nostalgie.

Anteprime speciali per il 75° compleanno Per celebrare il compleanno di Rino, oggi 29 ottobre, il pubblico potrà vivere un’anteprima esclusiva con proiezioni speciali in quattro città italiane: Milano – Cinema Anteo

– Cinema Anteo Bologna – Cinema Rialto

– Cinema Rialto Roma – Cinema Giulio Cesare e Barberini

– Cinema Giulio Cesare e Barberini Napoli – Cinema Metropolitan