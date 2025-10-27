Addio a Björn Andrésen, fu Tadzio in Morte a Venezia

L’attore svedese Björn Andrésen , noto soprattutto per il ruolo di Tadzio nel film del 1971 Morte a Venezia di Luchino Visconti , è morto sabato 25 ottobre all’età di 70 anni . Domenica 26 ottobre, Kristian Petri e Kristina Lindström, co-registi del documentario del 2021 The Most Beautiful Boy in the World sul dramma dell’esposizione mediatica, sugli anni bui e sulla serenità ritrovata dell’attore, hanno annunciato la sua scomparsa. Lindström l’ha anche ricordato come “una persona coraggiosa”. Le cause del decesso non sono note .

"IL RAGAZZO PIÙ BELLO DEL MONDO"

Nato nel 1955 a Stoccolma, Björn Andrésen, dopo il suicidio della madre avvenuto quando lui aveva 10 anni, era stato cresciuto dalla nonna, che l’aveva spinto a dedicarsi alla recitazione e alla carriera da modello perché, come lui stesso aveva dichiarato in seguito, “voleva una celebrità in famiglia”. Il regista italiano Luchino Visconti aveva poi scelto Andrésen per il ruolo di Tadzio, un bel ragazzo che diventa l’ossessione di un uomo più anziano (Dirk Bogarde) nel film del 1971 Morte a Venezia, basato sull’omonimo racconto di Thomas Mann.

All’epoca, l’attore aveva 15 anni. Visconti l’aveva definito “il ragazzo più bello del mondo”, che tuttavia avrebbe vissuto sul set un’esperienza negativa che avrebbe influenzato il resto della sua vita. “Mi sentivo come un animale esotico in gabbia”, aveva dichiarato l'attore al Guardian nel 2003. Nel 2021 aveva poi ribadito che girare il film “ha rovinato la mia vita in modo piuttosto discretamente”.

Dopo Morte a Venezia, l’attore era diventato una popstar e un modello in Giappone, dove era apparso in spot pubblicitari e aveva ottenuto un grande seguito presso il pubblico femminile. Inoltre, la creatrice di manga Riyoko Ikeda si era ispirata al suo volto per il personaggio di Lady Oscar che, nel 1979, era diventato un cartone animato ambientato nella Francia del XVIII secolo. Andrésen, che era appassionato di musica, era anche diventato pianista e musicista e aveva girato oltre 30 film e serie tv, perlopiù in Svezia. Tuttavia, “la mia carriera è una delle poche che è iniziata al culmine e poi è andata a rotoli”, aveva detto. “È stato un periodo solitario”. L’attore aveva alternato anni di depressione, di alcolismo e di vita sregolata, che nel 1986 era stata intaccata anche dalla morte del figlio Elvin, scomparso a soli 9 mesi per la sindrome della morte improvvisa del lattante.

Dopo tantissimi anni lontano dalle scene, nel 2019 Andrésen era tornato alla ribalta con il ruolo del film Midsommar – Il villaggio dei dannati di Ari Aster. Magro, con i capelli lunghi e la barba incolta, l’attore aveva interpretato Dan, uno degli anziani del villaggio svedese di Hårga, che accoglie e intrappola i protagonisti americani durante un festival pagano che si svolge ogni 90 anni.