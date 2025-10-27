Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Addio a Björn Andrésen, fu Tadzio in Morte a Venezia

Cinema
©Webphoto

L’attore svedese, "il ragazzo più bello del mondo" protagonista del film del 1971 di Luchino Visconti tratto dall'omonimo racconto di Thomas Mann, è morto il 25 ottobre. Le cause del decesso non sono note

L’attore svedese Björn Andrésen, noto soprattutto per il ruolo di Tadzio nel film del 1971 Morte a Venezia di Luchino Visconti, è morto sabato 25 ottobre all’età di 70 anni. Domenica 26 ottobre, Kristian Petri e Kristina Lindström, co-registi del documentario del 2021 The Most Beautiful Boy in the World sul dramma dell’esposizione mediatica, sugli anni bui e sulla serenità ritrovata dell’attore, hanno annunciato la sua scomparsa. Lindström l’ha anche ricordato come “una persona coraggiosa”. Le cause del decesso non sono note.

"IL RAGAZZO PIÙ BELLO DEL MONDO"

Nato nel 1955 a Stoccolma, Björn Andrésen, dopo il suicidio della madre avvenuto quando lui aveva 10 anni, era stato cresciuto dalla nonna, che l’aveva spinto a dedicarsi alla recitazione e alla carriera da modello perché, come lui stesso aveva dichiarato in seguito, “voleva una celebrità in famiglia”. Il regista italiano Luchino Visconti aveva poi scelto Andrésen per il ruolo di Tadzio, un bel ragazzo che diventa l’ossessione di un uomo più anziano (Dirk Bogarde) nel film del 1971 Morte a Venezia, basato sull’omonimo racconto di Thomas Mann.

 

All’epoca, l’attore aveva 15 anni. Visconti l’aveva definito “il ragazzo più bello del mondo”, che tuttavia avrebbe vissuto sul set un’esperienza negativa che avrebbe influenzato il resto della sua vita. “Mi sentivo come un animale esotico in gabbia”, aveva dichiarato l'attore al Guardian nel 2003. Nel 2021 aveva poi ribadito che girare il film “ha rovinato la mia vita in modo piuttosto discretamente”.

Dopo Morte a Venezia, l’attore era diventato una popstar e un modello in Giappone, dove era apparso in spot pubblicitari e aveva ottenuto un grande seguito presso il pubblico femminile. Inoltre, la creatrice di manga Riyoko Ikeda si era ispirata al suo volto per il personaggio di Lady Oscar che, nel 1979, era diventato un cartone animato ambientato nella Francia del XVIII secolo. Andrésen, che era appassionato di musica, era anche diventato pianista e musicista e aveva girato oltre 30 film e serie tv, perlopiù in Svezia. Tuttavia, “la mia carriera è una delle poche che è iniziata al culmine e poi è andata a rotoli”, aveva detto. “È stato un periodo solitario”. L’attore aveva alternato anni di depressione, di alcolismo e di vita sregolata, che nel 1986 era stata intaccata anche dalla morte del figlio Elvin, scomparso a soli 9 mesi per la sindrome della morte improvvisa del lattante.

 

Dopo tantissimi anni lontano dalle scene, nel 2019 Andrésen era tornato alla ribalta con il ruolo del film Midsommar – Il villaggio dei dannati di Ari Aster. Magro, con i capelli lunghi e la barba incolta, l’attore aveva interpretato Dan, uno degli anziani del villaggio svedese di Hårga, che accoglie e intrappola i protagonisti americani durante un festival pagano che si svolge ogni 90 anni.

Approfondimento

Festa del Cinema di Roma, Left Handed Girl miglior film. Tutti i premi
FOTOGALLERY

1/24
Cinema

24 film da vedere al cinema a ottobre, da Together a Tron: Ares

Film horror, storie familiari, commedie: ottobre, per gli appassionati di cinema, è un mese ricchissimo. Ecco i titoli da non perdere

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Oasis, venduta all'asta chitarra che aveva causato la fine della band

Musica

Secondo Noel Gallagher, il fratello Liam aveva “distrutto” lo strumento nel 2009 dopo il litigio...

La vita va così, la vera storia dietro il film di Riccardo Milani

Cinema

Le offerte milionarie dei gruppi immobiliari, un paradiso incontaminato che deve essere...

Katy Perry e Justin Trudeau, prima uscita in pubblico a Parigi come co

Spettacolo

La popstar e il politico canadese hanno passeggiato mano nella mano nella capitale francese dove...

Marco Mengoni, la possibile scaletta del concerto a Firenze

Musica

Martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 31 ottobre Marco Mengoni porterà la sua musica sul palco del...

Euphoria 3, Sydney Sweeney: "Sembra di tornare a casa dalla famiglia"

Serie TV

L'attrice ha quasi terminato le riprese dello show HBO, dove è tornata dopo tre anni per...

Spettacolo: Per te