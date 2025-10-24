Until Dawn, trama e cast dell'horror tratto dal videogioco omonimo in streaming su PrimeCinema
Introduzione
Arriva in streaming il 25 ottobre su Prime Video, disponibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick, il nuovo horror firmato dal regista di Annabelle: Creation, Until Dawn - Fino all'alba, basato sull'omonimo videogioco per PlayStation 4. La storia, oroginale e ambientata nell'universo del videogame, ha per protagonisti un gruppo di giovani interpreti tra cui spiccano Michael Cimino e Odessa A'zion, quest'ultima anche nel cast di Marty Supreme.
Quello che devi sapere
Until Dawn - Fino all'alba, quando esce e dove vederlo
Until Down - Fino all'alba, è un thriller/horror del 2025, che ha debuttato al cinema la scorsa primavera. Il film approda in streaming nel catalogo di Prime Video, disponibile con abbonamento alla piattaforma, dal 25 ottobre ed è visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.
Basato sul videogioco omonimo per PlayStation del 2015, è scritto da Blair Butler e Gary Dauberman ed è diretto da David F. Sandberg, che ha firmato i due film di Shazam! e nell'horror si è distinto con Annabelle: Creation, pellicola che fa parte dell'universo di The Conjuring.
Until Dawn - Fino all'alba, la trama
La giovane Melanie è scomparsa da un anno misteriosamente ma i suoi familiari non si danno pace. Sua sorella Clover (l'attrice Ella Rubin) decide di tornare sui luoghi dove è stata inghiottita nel nulla per scoprire qualcosa di più sul suo destino.
Alla spedizione di Clover si uniscono alcuni suoi amici ma il gruppo diventerà ben presto preda dell'incomprensibile terrore che avvolge la valle.
I fenomeni più incredibili sembrano fare capo a un ostello abbandonato dove i ragazzi vengono braccati da un killer mascherato che li uccide uno ad uno nei modi più brutali.
L'orrore però ricomincia, i giovani non sono morti davvero, sembrano piuttusto intrappolati in un loop temporale che li obbliga a rivivere ogni notte la caccia da parte del killer. L'obiettivo è arrivare vivi all'alba ma anche le luci del giorno non scacciano i pericoli perché, ben presto, si accorgono di avere a disposizione un numero di vite limitato. Come si esce da questo incubo assurdo?
Il cast di Until Dawn - Fino all'alba
Il film di carattere horror e slasher è interpretato da un gruppo di giovani attori che include la già menzionata Ella Rubin, che ha recitato in The Idea of You e nella pellicola premiata agli Oscar Anora.
Michael Cimino, protagonista della serie Love, Victor, ha recitato al cinema anche nell'horror Annabelle 3 del 2019. Odessa A'zion, presto al cinema nel biopic Marty Supreme con Timothée Chalamet, è apparsa anche nella serie televisiva Ghosts.
Ji-joung Yoo è stata doppiatrice del recente K-pop Demon Hunters.
Belmont Cameli (nel cast di The Alto Knights - I due volti del crimine) e Maia Mitchell (melanie) completano il cast.
Il Dr. Alan Hill è Peter Stormare, scelto già per il videogioco per dare sembianze e voce allo psichiatra della storia, ha lo stesso ruolo anche sul grande schermo.
Il legame col videogioco
La pellicola, che è ambientata nell'universo del videogioco sviluppato per PlayStation da Supermassive Games, conserva le atmosfere del gioco e mutua da esso anche le situazioni isolate che permettono allo spettatore di rabbrividire e trattenere il fiato sui singoli omicidi che, di volta in volta e in maniera sempre più efferata, coinvolgono i protagonisti.
L'operazione cinematografica si inserisce nella sempre tendenza in crescita a Hollywood di sviluppare progetti collegati all'universo dei videogiochi, in un crossover che piace agli spettatori, che non pregiudica l'esperienza della storia anche a chi non ha familiarità col gaming e che ha stabilito molti precedenti di successo, non ultimo l'adattamento seriale targato HBO di The Last of Us e Fallout, serie targata Prime Video.
I riferimenti della pellicola sono molti, da Quella casa nel bosco a Scream, naturalmente, al remake de La casa del 2013 di Fede Alvarez. Rispetto ai precedenti è il legame col videogioco originale ad avere la meglio nello sviluppo della narrazione, nella regia della pellicola e nella selezione dei temi trattati, ne deriva un titolo che punta sul binomio tensione ed azione, che lascia poco spazio alle dinamiche psicologiche dei vari personaggi.