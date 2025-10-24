Until Dawn, trama e cast dell'horror tratto dal videogioco omonimo in

Il film di carattere horror e slasher è interpretato da un gruppo di giovani attori che include la già menzionata Ella Rubin, che ha recitato in The Idea of You e nella pellicola premiata agli Oscar Anora.

Michael Cimino, protagonista della serie Love, Victor, ha recitato al cinema anche nell'horror Annabelle 3 del 2019. Odessa A'zion, presto al cinema nel biopic Marty Supreme con Timothée Chalamet, è apparsa anche nella serie televisiva Ghosts.

Ji-joung Yoo è stata doppiatrice del recente K-pop Demon Hunters.

Belmont Cameli (nel cast di The Alto Knights - I due volti del crimine) e Maia Mitchell (melanie) completano il cast.

Il Dr. Alan Hill è Peter Stormare, scelto già per il videogioco per dare sembianze e voce allo psichiatra della storia, ha lo stesso ruolo anche sul grande schermo.