Premio Film Impresa, un riconoscimento alla miglior regista under 35

Durante l'incontro "Volti Valori Visioni" una riflessione sul dialogo tra cinema e mondo dell’impresa nell’area della Regione Lazio. "Raccontare l’impresa attraverso il cinema significa valorizzarne il ruolo economico e sociale", ha dichiarato Michele Vietti, presidente ANFIR
Per la prima volta, il Premio Film Impresa (PFI) di Unindustria è protagonista della sezione autonoma del Festival Alice nella Città, portando un riconoscimento speciale alla migliore regista under 35. Il premio si inserisce in un percorso che unisce cinema e impresa, valorizzando talento, innovazione e cultura.
Premio Film Impresa al Festival Alice nella Città
Da quest’anno, PFI partecipa alla formazione della giuria del Festival Alice nella Città, con l’assegnazione del premio alla migliore regista under 35. La cerimonia si terrà sabato 25 ottobre alle ore 11.30 nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Questo riconoscimento vuole promuovere il talento femminile e sostenere una nuova generazione di registe, consolidando il dialogo tra cinema e impresa.
Volti, Valori e Visioni alla Festa del Cinema di Roma
Ieri, nello spazio della Fondazione Roma Lazio Film Commission, PFI ha organizzato l’incontro “Volti, Valori, Visioni”, per il secondo anno consecutivo presente alla Festa del Cinema di Roma. L’evento ha evidenziato il ruolo del cinema come strumento di racconto e valorizzazione del mondo dell’impresa nel Lazio.
Moderato da Simona Anelli, General Manager del Premio, l’incontro ha visto la partecipazione di Michele Vietti, presidente ANFIR (Associazione Nazionale Finanziarie Regionali), Maria Giuseppina Troccoli, Presidente della Fondazione Roma Lazio Film Commission, Mario Sesti, direttore artistico PFI, e Caterina Taricano, responsabile dei Programmi Speciali del Premio. Durante l’incontro sono stati presentati e commentati alcuni film d’impresa delle edizioni precedenti, con riflessioni sul ruolo del cinema nel raccontare lavoro, innovazione e sogni delle aziende.
Cinema e impresa: un dialogo in crescita
Secondo i partecipanti, le imprese hanno bisogno di strumenti solidi per crescere, e la finanza è uno di questi. Raccontare l’impresa attraverso il cinema significa valorizzarne il ruolo economico e sociale, ha sottolineato Michele Vietti. Simona Anelli ha aggiunto che il cinema è cultura, e la cultura è un volano straordinario per cambiare la percezione dell’impresa. Con il nuovo premio dedicato alla miglior regista donna under 35 si intende valorizzare il talento femminile e sostenere una nuova generazione di registe. Mario Sesti ha ricordato che il cinema d’impresa ha una storia importante e può diventare uno strumento per raccontare le aziende a se stesse e al territorio, riducendo la distanza tra il mondo del cinema e quello dell’impresa e costruendo una collaborazione creativa che arricchisce entrambi. Il Presidente Giampaolo Letta ha sottolineato come Premio Film Impresa continui a crescere e a dialogare con il mondo della cultura e dell’economia, sviluppando attraverso il linguaggio cinematografico le storie, i volti e i valori dell’impresa italiana.
Prossima edizione e call aperta
È stata inoltre annunciata la quarta edizione del Premio Film Impresa, che si terrà a Roma dal 4 al 6 marzo 2026, con la call per partecipare aperta fino al 30 novembre 2025. La nuova edizione conferma il Premio Speciale PFI Under 35, dedicato alla miglior regista donna, che entrerà a far parte della giuria 2026.
