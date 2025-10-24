Premio Film Impresa, un riconoscimento alla miglior regista under 35

Cinema e impresa: un dialogo in crescita

Secondo i partecipanti, le imprese hanno bisogno di strumenti solidi per crescere, e la finanza è uno di questi. Raccontare l’impresa attraverso il cinema significa valorizzarne il ruolo economico e sociale, ha sottolineato Michele Vietti. Simona Anelli ha aggiunto che il cinema è cultura, e la cultura è un volano straordinario per cambiare la percezione dell’impresa. Con il nuovo premio dedicato alla miglior regista donna under 35 si intende valorizzare il talento femminile e sostenere una nuova generazione di registe. Mario Sesti ha ricordato che il cinema d’impresa ha una storia importante e può diventare uno strumento per raccontare le aziende a se stesse e al territorio, riducendo la distanza tra il mondo del cinema e quello dell’impresa e costruendo una collaborazione creativa che arricchisce entrambi. Il Presidente Giampaolo Letta ha sottolineato come Premio Film Impresa continui a crescere e a dialogare con il mondo della cultura e dell’economia, sviluppando attraverso il linguaggio cinematografico le storie, i volti e i valori dell’impresa italiana.