II Edizione di “By Your Side & C.L.a.P.” alla Festa del Cinema di Roma

L’edizione 2025, intitolata “Breaking the Fourth Wall – La quarta parete cade, è tempo di agire”, ha invitato il pubblico a superare la distanza tra scena e realtà, incoraggiando la partecipazione collettiva e la riflessione sul ruolo dell’arte come catalizzatore di cambiamento.

Si è svolta nello spazio della Fondazione Roma Lazio Film Commission, durante la Festa del Cinema di Roma , la seconda edizione di “BYS – By Your Side & C.L.a.P. (Cinema, Links and Professionals)”, il progetto ideato e promosso da Vinians Production . L’iniziativa ha riunito arte, cinema e solidarietà in un’unica visione: trasformare la creatività in strumento di partecipazione sociale e di condivisione attiva.

Dopo aver sostenuto nella prima edizione la campagna internazionale “End Polio Now!” del Rotary International, By Your Side ha rinnovato il proprio sostegno al progetto, affiancando quest’anno anche Save the Children con l’iniziativa “Punti Luce”, dedicata a bambini e adolescenti in difficoltà. Si tratta di un doppio impegno che conferma la missione di By Your Side: sostenere le cause più urgenti e diffondere consapevolezza attraverso la forza dell’arte.

C.L.a.P.: arte e professioni per il cambiamento sociale

Già parte integrante di By Your Side, il progetto C.L.a.P. – Cinema, Links and Professionals è divenuto quest’anno pienamente operativo, introducendo una sezione premiale dedicata alle arti e alle iniziative sociali capaci di sensibilizzare e ispirare cambiamento. I riconoscimenti sono stati assegnati a figure del mondo dello spettacolo e della cultura che si sono distinte per talento e impegno, tra cui Paolo Ruffini per il teatro, Stefano Fresi per il cinema, Anna Allegretti per danza e sport, Iris Gaeta e Margherita Filosa per i podcast, Leo Gassmann per musica, cinema e impegno sociale, e Salvo Saverio D’Angelo, in rappresentanza di 98 Sale Distribution, per il settore industriale.

L’evento ha visto anche un’ampia partecipazione da parte di esponenti del mondo istituzionale, imprenditoriale e culturale. Tra gli intervenuti figuravano la Vicepresidente della Regione Lazio On. Roberta Angelilli, il Senatore Maurizio Gasparri, la Presidente del CNU e componente AGCOM On. Sandra Cioffi, il Presidente dell’Ente Nazionale per il Microcredito e Sindaco di Fiumicino On. Mario Baccini, il Presidente di APA Service e Cross Production Marco Follini, il Direttore Medico del Policlinico A. Gemelli Giorgio Meneschincheri, il Presidente di Lazio Innova Francesco Marcolini, il Presidente del Rotary Club Roma Capitale Enrico Falcioni e Gianluca Rocchetti per il Rotary Club Porto San Giorgio.