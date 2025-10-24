II Edizione di “By Your Side & C.L.a.P.” alla Festa del Cinema di Roma

Arte, cinema e solidarietà nel progetto ideato da Vinians Production. Ospiti Paolo Ruffini, Stefano Fresi, Leo Gassmann e Donatella Finocchiaro
Si è svolta nello spazio della Fondazione Roma Lazio Film Commission, durante la Festa del Cinema di Roma, la seconda edizione di “BYS – By Your Side & C.L.a.P. (Cinema, Links and Professionals)”, il progetto ideato e promosso da Vinians Production. L’iniziativa ha riunito arte, cinema e solidarietà in un’unica visione: trasformare la creatività in strumento di partecipazione sociale e di condivisione attiva.
L’edizione 2025, intitolata “Breaking the Fourth Wall – La quarta parete cade, è tempo di agire”, ha invitato il pubblico a superare la distanza tra scena e realtà, incoraggiando la partecipazione collettiva e la riflessione sul ruolo dell’arte come catalizzatore di cambiamento.
Un doppio impegno solidale: Rotary International e Save the Children
Dopo aver sostenuto nella prima edizione la campagna internazionale “End Polio Now!” del Rotary International, By Your Side ha rinnovato il proprio sostegno al progetto, affiancando quest’anno anche Save the Children con l’iniziativa “Punti Luce”, dedicata a bambini e adolescenti in difficoltà. Si tratta di un doppio impegno che conferma la missione di By Your Side: sostenere le cause più urgenti e diffondere consapevolezza attraverso la forza dell’arte.
C.L.a.P.: arte e professioni per il cambiamento sociale
Già parte integrante di By Your Side, il progetto C.L.a.P. – Cinema, Links and Professionals è divenuto quest’anno pienamente operativo, introducendo una sezione premiale dedicata alle arti e alle iniziative sociali capaci di sensibilizzare e ispirare cambiamento. I riconoscimenti sono stati assegnati a figure del mondo dello spettacolo e della cultura che si sono distinte per talento e impegno, tra cui Paolo Ruffini per il teatro, Stefano Fresi per il cinema, Anna Allegretti per danza e sport, Iris Gaeta e Margherita Filosa per i podcast, Leo Gassmann per musica, cinema e impegno sociale, e Salvo Saverio D’Angelo, in rappresentanza di 98 Sale Distribution, per il settore industriale.
L’evento ha visto anche un’ampia partecipazione da parte di esponenti del mondo istituzionale, imprenditoriale e culturale. Tra gli intervenuti figuravano la Vicepresidente della Regione Lazio On. Roberta Angelilli, il Senatore Maurizio Gasparri, la Presidente del CNU e componente AGCOM On. Sandra Cioffi, il Presidente dell’Ente Nazionale per il Microcredito e Sindaco di Fiumicino On. Mario Baccini, il Presidente di APA Service e Cross Production Marco Follini, il Direttore Medico del Policlinico A. Gemelli Giorgio Meneschincheri, il Presidente di Lazio Innova Francesco Marcolini, il Presidente del Rotary Club Roma Capitale Enrico Falcioni e Gianluca Rocchetti per il Rotary Club Porto San Giorgio.
Le voci dei protagonisti
“Papa Francesco, prima di andarsene, ci ha detto che si può scherzare su Dio perché la parola di Dio non è mai difettosa, così come non lo sono gli esseri umani. Ognuno di noi ha delle particolarità e, a teatro, sotto i riflettori, queste particolarità diventano ancora più speciali”, ha dichiarato Paolo Ruffini, premiato per il teatro.
“Ricordiamoci che il costo di un miracolo è basso: ci vuole poco ad innescarlo”, ha aggiunti invece Stefano Fresi, insignito del premio per il cinema.
Leo Gassman premiato per musica e impegno sociale ha invece aggiunto: “È importante non rimanere indifferenti all’odio e alla rabbia sociale che ci circondano. Dobbiamo valorizzare messaggi positivi e di speranza”.
Il messaggio di Annamaria Alaimo: l’arte come motore di solidarietà
“Dietro ogni parete che cade ci sono persone che scelgono di essere parte di un ingranaggio benefico, di una visione collettiva che unisce talento, passione e impegno” ha dichiarato l’ideatrice del progetto Annamaria Alaimo. Nel suo intervento ha voluto ringraziare l’On. Erminia Mazzoni, prima sostenitrice di By Your Side, la Fondazione Roma Lazio Film Commission, i partner e le associazioni che hanno aderito, tra cui Save the Children, Rotary International, CNU – Comitato Nazionale Utenti, Unica Sport Benefit Arl, Almas Produzioni e L’Altra Napoli.
Collaborazioni e riconoscimenti speciali
Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla financial manager Sonia Giacometti, alla Dott.ssa Francesca Guidi e alla regista Sabina Pariante per il loro contributo alla realizzazione dell’evento. Il media partner Coming Soon ha confermato la propria collaborazione per il secondo anno consecutivo, insieme a Radio Bruno 100.5, rappresentata dalla speaker Sara Brestolli, sostenitrice del progetto sin dalla prima edizione. “La musica è un linguaggio universale di empatia e solidarietà, capace di trasmettere valori che trovano piena espressione in By Your Side” ha dichiarato la stessa Brestolli, che ha consegnato il BYS Radio Partner Award a Leo Gassmann.
Partner tecnici e team organizzativo
Tra gli sponsor tecnici si sono distinti Marco Carpineti, per la seconda volta al fianco di By Your Side, con la qualità inconfondibile dei suoi prodotti, e Podere Casella Muzighin, che ha offerto una selezione di eccellenze vinicole marchigiane. Il team organizzativo, formato da Nicolò Ernesto Alaimo, Dylan De Minico, Giovanni Paterni e Massimiliano Cimato, ha curato nei dettagli la realizzazione della seconda edizione, già proiettato verso la prossima, prevista per il 2026.
La seconda edizione di By Your Side & C.L.a.P. ha confermato il successo di un progetto che riesce a fondere arte e solidarietà in un’unica visione condivisa. Un’iniziativa che dimostra come la creatività possa diventare veicolo di empatia, partecipazione e cambiamento, rendendo sempre più solido il ponte che unisce artisti, istituzioni e cittadini nella costruzione di una cultura fondata sulla speranza e sull’impegno comune.
