Edizioni speciali, gadget, memorabilia da appendere: ecco una selezione di oggetti che faranno felici i fan dell'iconico film. Che, il 21 ottobre 2025, torna al cinema
CASIO. L'edizione speciale CA-500WEBF-1A, realizzata in collaborazione con Universal Products & Experiences, e pensata per festeggiare il 40esimo anniversario del primo capitolo di Ritorno al futuro, è in vendita sul sito ufficiale di Casio al costo di 119 euro. I colori attorno ai pulsanti richiamano i circuti temporali della DeLorean, sul fondello c'è inciso il condensatore di flusso mentre la fibbia riporta il logo del film. La confezione, poi, ricorda una videocassetta dell'epoca. Per veri fan (e nostalgici).
LEGO. Per i fan di Ritorno al futuro, e dei LEGO, questo è il gadget perfetto. Il kit di costruzione per adulti del modello della Macchina del tempo Ritorno al futuro LEGO® (10300) consente di costruire una delle tre versioni di macchina del tempo presenti nel film. A renderla così speciale sono le caratteristiche autentiche: portiere ad ali di gabbiano, pneumatici che si ripiegano per la modalità volo, flusso canalizzatore illuminato, date stampate sul cruscotto, cofano apribile. E, ovviamente, le minifigure di Doc e Marty. Il prezzo? 199 euro.
AMAZON. Qualità 4K, colori restaurati, suono d'altissimo livello, contenuti extra e una confezione celebrativa per il cofanetto Steelbook Edition dedicato al 40esimo anniversario di Ritorno al Futuro. Euro 49,99.
AMAZON. Alta circa 9,5 cm, questa mini statuetta in vinile del Dr. Emmett Brown è perfetta su una mensola come sulla scrivania. Ed è solamente una, delle tante figure Funko Pop dedicate a Ritorno al Futuro. Euro 15,90.
