2/8

LEGO. Per i fan di Ritorno al futuro, e dei LEGO, questo è il gadget perfetto. Il kit di costruzione per adulti del modello della Macchina del tempo Ritorno al futuro LEGO® (10300) consente di costruire una delle tre versioni di macchina del tempo presenti nel film. A renderla così speciale sono le caratteristiche autentiche: portiere ad ali di gabbiano, pneumatici che si ripiegano per la modalità volo, flusso canalizzatore illuminato, date stampate sul cruscotto, cofano apribile. E, ovviamente, le minifigure di Doc e Marty. Il prezzo? 199 euro.

Kit di costruzioni per adulti "Macchina del tempo Ritorno al futuro"