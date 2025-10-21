Esplora tutte le offerte Sky
Ritorno al Futuro, i gadget per il 40° anniversario: dall'orologio Casio al set Lego

Cinema fotogallery
8 foto

Edizioni speciali, gadget, memorabilia da appendere: ecco una selezione di oggetti che faranno felici i fan dell'iconico film. Che, il 21 ottobre 2025, torna al cinema

Costumi per Halloween 2025, 15 idee ispirate a film e serie tv. FOTO

Spettacolo

Per la Notte delle Streghe di quest’anno gli spunti migliori che si possano trarre per...

16 foto

Unghie a tema Halloween 2025, idee semplici per manicure eleganti

Spettacolo

Una manicure da brivido può essere anche raffinata? Certo che sì, basta dosare con cura le...

15 foto

Everything Everywhere All at Once, cast del film Oscar stasera in tv

Cinema

La pellicola ultrapremiata agli Academy Awards del 2023 va in onda questa sera, 21 ottobre 2025,...

10 foto

IT: Welcome to Derry, il cast della serie alla premiere a Los Angeles

Serie TV

Anche questo nuovo capitolo della storia di IT è ispirato al romanzo omonimo di Stephen King del...

13 foto

Ritorno al Futuro Day, il cast del film oggi, 40 anni dopo l'uscita

Cinema

Il 21 ottobre 1985 si celebra il Ritorno al Futuro Day, la giornata internazionale dedicata alla...

18 foto

    Tim Burton premiato a Firenze: "I miei film partono da un disegno"

    Cinema

    Il regista ha ricevuto il premio Lorenzo il Magnifico alla carriera alla Florence Biennale, dove...

    Erano tutti miei figli, De Capitani riporta Arthur Miller a teatro

    Spettacolo

    Un dramma post-bellico che esplora i segreti di famiglia, le colpe nascoste, le menzogne che...

    One Piece 2, svelati i titoli dei nuovi episodi

    Serie TV

    In attesa dell’uscita dei nuovi episodi, Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la...