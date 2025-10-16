Brigitte Bardot operata, le condizioni dell'attrice sono preoccupanti

L'ex attrice simbolo degli anni Sessanta sarebbe stata sottoposta a un'intervento chirurgico nel quadro di una grave malattia. Dovrebbe uscire fra alcuni giorni dall'ospedale, ma le sue condizioni, secondo i giornali della regione in cui è ricoverata, restano "preoccupanti"
Leggenda del cinema francese, poi diventata militante della causa animalista, Brigitte Bardot è ricoverata da tre settimane all'ospedale privato Saint-Jean di Tolone, nel sud della Francia, non lontano dalla sua casa di Saint-Tropez. Secondo i giornali della regione, B.B., che ha 91 anni, ha gravi problemi di salute e ha subito "un'intervento chirurgico nel quadro di una grave malattia". L'ex attrice simbolo degli anni Sessanta, dovrebbe uscire fra alcuni giorni dall'ospedale ma le sue condizioni restano "preoccupanti", così come riportano anche Nice-Matin e Ici Provence.
©Getty
Brigitte Bardot, i film e la vita privata della star francese
Il 28 settembre 1934 nasce B.B., modella, attrice e cantante destinata a diventare negli anni una vera e propria icona che sconvolse tutti gli schemi e rivoluzionò l'immagine femminile della donna sia nel cinema che nella società. Nella gallery, la fotostoria della star che quest'anno festeggia i 90 anni
Brigitte Anne Marie Bardot, anche conosciuta come B.B., attrice, ex modella, cantante e attivista francese, ha compiuto 91 anni il 28 settembre scorso. Dopo gli esordi come danzatrice classica, diviene prima modella, posando per svariate copertine di riviste di moda, quindi attrice e infine, dal 1962, anche cantante. Negli anni del successo si consacrò come un'icona sexy. Dal 1962, inoltre, è un'attivista per i diritti degli animali, attività che l'ha assorbita completamente a partire dal suo abbandono del cinema avvenuto nel 1973.