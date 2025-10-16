Brigitte Bardot operata, le condizioni dell'attrice sono preoccupanti

L'ex attrice simbolo degli anni Sessanta sarebbe stata sottoposta a un'intervento chirurgico nel quadro di una grave malattia. Dovrebbe uscire fra alcuni giorni dall'ospedale, ma le sue condizioni, secondo i giornali della regione in cui è ricoverata, restano "preoccupanti"

Leggenda del cinema francese, poi diventata militante della causa animalista, Brigitte Bardot è ricoverata da tre settimane all'ospedale privato Saint-Jean di Tolone, nel sud della Francia, non lontano dalla sua casa di Saint-Tropez. Secondo i giornali della regione, B.B., che ha 91 anni, ha gravi problemi di salute e ha subito "un'intervento chirurgico nel quadro di una grave malattia". L'ex attrice simbolo degli anni Sessanta, dovrebbe uscire fra alcuni giorni dall'ospedale ma le sue condizioni restano "preoccupanti", così come riportano anche Nice-Matin e Ici Provence.