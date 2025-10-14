Esplora tutte le offerte Sky
Father Joe, Al Pacino e Kiefer Sutherland nel film di Luc Besson

Cinema
©Webphoto

Un thriller d’azione ambientato nella Manhattan degli anni ’90 racconta la lotta di un uomo di fede contro il crimine organizzato, tra pericolo e redenzione, nella nuova produzione di Luc Besson

 

Kiefer Sutherland, noto per il suo ruolo iconico in 24, si unisce ad Al Pacino ed Ever Anderson (Black Widow) nel cast di Father Joe, un thriller d'azione ambientato nella Manhattan degli anni '90. Il film, scritto e prodotto da Luc Besson, segna un ritorno alle atmosfere cupe e stilizzate che hanno caratterizzato i suoi successi precedenti. Le riprese sono previste per metà ottobre, con la regia di Barthélémy Grossmann (Arthur: Malediction). La produzione è affidata a LB Production ed EuropaCorp, la casa di produzione di Besson, nota per successi come Taken e Lucy.

 

Sutherland - figlio del grande Donald Sutherland - ha dichiarato: “Sono un fan di Luc Besson fin dai tempi di Subway. Come regista e sceneggiatore ha una capacità unica di intrecciare dramma e azione senza sacrificare nessuno dei due elementi. Sono entusiasta di questa opportunità di lavorare con lui come autore di Father Joe e con il regista Barthélémy Grossmann. Non vedo l’ora di iniziare.”

Un cast d'eccezione per una trama intensa

In Father Joe, Sutherland (che partecipa al progetto anche come produttore) interpreta un prete che intraprende una guerra personale contro la criminalità organizzata di New York. Pacino veste i panni di un potente boss mafioso il cui impero entra in conflitto con la missione di Padre Joe. Anderson, la giovane promessa di Peter Pan & Wendy e Black Widow, interpreta una ragazza sospesa tra pericolo e redenzione, guidata spiritualmente da Joe

Approfondimento

Diane Keaton, un amico di Al Pacino rivela il rimpianto dell'attore

Luc Besson ritorna al suo stile iconico

Besson ha recentemente presentato in anteprima Dracula: A Love Story, un’ambiziosa storia d’amore gotico-horror con Caleb Landry Jones e Christoph Waltz. Il film, venduto in tutto il mondo, ha ottenuto ottimi risultati al botteghino in diversi mercati internazionali, tra cui l’America Latina e la Russia, dove è diventato il terzo maggiore successo internazionale dal 2022, incassando 9 milioni di dollari dalla sua uscita l’11 settembre. In Grecia, dove è uscito la settimana scorsa, ha debuttato al secondo posto, subito dietro One Battle After Another di Paul Thomas Anderson.

Spettacolo: Per te