Father Joe, Al Pacino e Kiefer Sutherland nel film di Luc Besson

Kiefer Sutherland, noto per il suo ruolo iconico in 24, si unisce ad Al Pacino ed Ever Anderson (Black Widow) nel cast di Father Joe, un thriller d'azione ambientato nella Manhattan degli anni '90. Il film, scritto e prodotto da Luc Besson, segna un ritorno alle atmosfere cupe e stilizzate che hanno caratterizzato i suoi successi precedenti. Le riprese sono previste per metà ottobre, con la regia di Barthélémy Grossmann (Arthur: Malediction). La produzione è affidata a LB Production ed EuropaCorp, la casa di produzione di Besson, nota per successi come Taken e Lucy.

Sutherland - figlio del grande Donald Sutherland - ha dichiarato: “Sono un fan di Luc Besson fin dai tempi di Subway. Come regista e sceneggiatore ha una capacità unica di intrecciare dramma e azione senza sacrificare nessuno dei due elementi. Sono entusiasta di questa opportunità di lavorare con lui come autore di Father Joe e con il regista Barthélémy Grossmann. Non vedo l’ora di iniziare.”