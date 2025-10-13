Per te, trama e cast del film con Edoardo Leo al cinema dal 17 ottobre

Per te, trama e cast del film con Edoardo Leo al cinema dal 17 ottobreCinema Immagine tratta dal trailer su YouTube, canale ufficiale di PiperFilm
Introduzione
Per te, il nuovo film di Alessandro Aronadio, con Edoardo Leo, Teresa Saponangelo e Javier Francesco Leoni, arriva nelle sale italiane dal 17 ottobre. Ispirato alla storia vera di Mattia Piccoli, insignito nel 2021 del titolo di Alfiere della Repubblica da Sergio Mattarella, racconta la vicenda di un uomo colpito da una forma di Alzheimer precoce e del modo in cui lui e la sua famiglia imparano a gestire la malattia.
Quello che devi sapere
Per te, quando esce e dove vederlo
Per te è un film di genere drammatico diretto dal regista e sceneggiatore italiano Alessandro Aronadio (autore di Due vite per caso e Io c'è) e prodotto da Edoardo Leo con PiperFilm, Lungta Film e Alea Film. La pellicola, in uscita nelle sale italiane da venerdì 17 ottobre, avrà un'anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2025 nella selezione di titoli di Alice nella Città.
Per te, la trama tratta da una storia vera
Paolo (Edoardo Leo) è un uomo poco più che quarantenne che, a un certo punto, riceve una diagnosi di Alzheimer precoce. L'uomo, deve fronteggiare la paura di una malattia che ogni giorno impatta sulla sua memoria e sulla vita della sua famiglia.
Nel percorso, che decide di sostenere con coraggio, troverà l'appoggio della moglie Michela (Teresa Saponangelo) e di suo figlio Mattia, un ragazzino di soli undici anni (li vediamo tutti nel trailer ufficiale, diffuso nel mese di settembre da PiperFilm).
Il racconto emozionante, nel quale non mancano sprazzi di speranza nati dallo spirito con cui la famiglia di Paolo approccia la condizione dell'uomo, è l'adattamento sullo schermo della vera vicenda di Mattia Piccoli, un ragazzo che nel 2021 è stato insignito del titolo di Alfiere della Repubblica italiana da parte del Presidente Sergio Mattarella "per l'amore e la cura" con cui quotidianamente, ha seguito la malattia del padre aiutandolo a contrastarla.
Per te, il cast
Per te è un ritratto di famiglia intimo, il cast si compone dai membri del nucleo familiare del protagonista Paolo (Edoardo Leo), quindi, sua moglie Michela (Teresa Saponangelo) e Mattia (Javier Francesco Leoni, all'esordio sullo schermo).
Altri ruoli sono di: Eleonora Giovanardi, Giorgio Montanini, Daniele Parisi e Guia Jelo.
Edoardo Leo, un dolore che lo ha toccato personalmente
Per te è il racconto di una vera famiglia che affronta le complicazioni della malattia di Alzheimer. Il film, scritto dallo stesso Aronadio con Ivano Fachin e Renato Sannio, è ispirato al libro Un tempo piccolo di Serenella Antoniazzi, pubblicato nel 2020.
Leo, anche produttore della pellicola, ha detto al Corriere della Sera di non aver voluto portare sullo schermo un'imitazione di Paolo Piccoli, l'uomo al centro della storia, sebbene abbia avuto modo di studiare online il suo caso e di conoscerlo attraverso le immagini in rete. La sua intenzione era quella di rappresentare, più semplicemente, un uomo e un padre che nel fiore dei suoi anni deve fare i conti con la sua memoria e col futuro. Leo ha incontrato i parenti di Paolo Piccoli solo una volta terminate le riprese. Paolo Piccoli oggi è assistito in una RSA.
Il film e le riprese sono stati l'occasione per Edoardo Leo di ripercorrere una dolorosa storia familiare. Sua nonna, la madre di suo padre, è morta a 55 anni per le complicazioni dell'Alzheimer e furono i suoi figli maschi e suo marito ad occuparsi di lei fino alla fine.
Per lei, un film il cui titolo suona già come una dedica, è un'opera indirizzata a tutte le famiglie che, come quella dei veri protagonisti della storia e quella dell'attore romano, hanno sofferto e soffrono per la malattia di un singolo che diventa caso condiviso. Si tratta, però di un film sulla memoria e sull'amore, appiglio insostituibile nei momenti peggiori.