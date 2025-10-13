Per te, trama e cast del film con Edoardo Leo al cinema dal 17 ottobre

Per te è il racconto di una vera famiglia che affronta le complicazioni della malattia di Alzheimer. Il film, scritto dallo stesso Aronadio con Ivano Fachin e Renato Sannio, è ispirato al libro Un tempo piccolo di Serenella Antoniazzi, pubblicato nel 2020.

Leo, anche produttore della pellicola, ha detto al Corriere della Sera di non aver voluto portare sullo schermo un'imitazione di Paolo Piccoli, l'uomo al centro della storia, sebbene abbia avuto modo di studiare online il suo caso e di conoscerlo attraverso le immagini in rete. La sua intenzione era quella di rappresentare, più semplicemente, un uomo e un padre che nel fiore dei suoi anni deve fare i conti con la sua memoria e col futuro. Leo ha incontrato i parenti di Paolo Piccoli solo una volta terminate le riprese. Paolo Piccoli oggi è assistito in una RSA.

Il film e le riprese sono stati l'occasione per Edoardo Leo di ripercorrere una dolorosa storia familiare. Sua nonna, la madre di suo padre, è morta a 55 anni per le complicazioni dell'Alzheimer e furono i suoi figli maschi e suo marito ad occuparsi di lei fino alla fine.

Per lei, un film il cui titolo suona già come una dedica, è un'opera indirizzata a tutte le famiglie che, come quella dei veri protagonisti della storia e quella dell'attore romano, hanno sofferto e soffrono per la malattia di un singolo che diventa caso condiviso. Si tratta, però di un film sulla memoria e sull'amore, appiglio insostituibile nei momenti peggiori.