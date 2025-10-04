Alla Festa del Cinema di Roma incontri con Bellocchio e Linklater

La Festa del Cinema di Roma 2025 (15-26 ottobre) annuncia un programma ricco di Masterclass e incontri con i grandi protagonisti della settima arte. Richard Linklater riceverà il Premio alla Carriera e presenterà il nuovo film Nouvelle Vague. Attesi anche Jafar Panahi, Marco Bellocchio, Julien Temple, Jeremy Thomas, Brian Selznick, Pappi Corsicato, oltre al dialogo speciale tra David Puttnam e Uberto Pasolini

Dal 15 al 26 ottobre, l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone sarà il cuore pulsante della ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Un traguardo importante per una manifestazione che ha saputo negli anni trasformarsi in una vera e propria agorà culturale, capace di intrecciare il glamour delle anteprime con la profondità degli incontri tra autori e pubblico.

Linklater, Premio alla Carriera e Masterclass Il 20 ottobre alle ore 15:30, nella Sala Sinopoli, il protagonista assoluto sarà Richard Linklater, a cui verrà conferito il Premio alla Carriera. Il regista texano, noto per la trilogia Before e per il rivoluzionario Boyhood, terrà una Masterclass che si preannuncia come uno dei momenti più attesi del festival. Linklater, considerato un maestro della narrazione del tempo e delle relazioni umane, presenterà anche il suo nuovo film Nouvelle Vague, già applaudito allo scorso Festival di Cannes. Panahi e la forza del cinema iraniano Il 23 ottobre, sempre in Sala Sinopoli, sarà la volta di Jafar Panahi. Il cineasta iraniano, tra i più premiati e rispettati a livello internazionale, dialogherà con il pubblico in una Masterclass che unirà riflessione politica, libertà creativa e impegno civile. Autore di capolavori come Il cerchio, Taxi Teheran e Gli orsi non esistono, Panahi presenterà anche la sua nuova opera Un simple accident, vincitrice della Palma d’Oro a Cannes. Approfondimento Premio alla carriera per Jafar Panahi alla Festa del Cinema di Roma

Julien Temple e il rock al cinema Il 17 ottobre alle 16:30, il regista britannico Julien Temple sarà protagonista dell’incontro Let It Rock & Roll. Da sempre interprete della potenza visiva della musica, Temple ha firmato documentari e film che hanno raccontato l’anima ribelle di artisti come i Sex Pistols, David Bowie e Mick Jagger. Alla Festa porterà in prima mondiale I Am Curious Johnny, dedicato a Jean “Johnny” Pigozzi. Jeremy Thomas e l’eredità di Bertolucci Sabato 18 ottobre sarà invece la volta del produttore Jeremy Thomas, che nella Masterclass Bernardo & Me racconterà la sua lunga collaborazione con Bernardo Bertolucci, da L’ultimo imperatore a Il tè nel deserto. Figura centrale del cinema internazionale, Thomas ha lavorato con registi come Cronenberg, Kitano, Wenders e Garrone, contribuendo a opere fondamentali come Il pasto nudo e Dogman. L’evento è organizzato in collaborazione con la Fondazione Bernardo Bertolucci. Approfondimento Festa Cinema di Roma, a Richard Linklater il Premio alla Carriera

Brian Selznick tra letteratura e cinema Il 21 ottobre, nella Sala Petrassi, toccherà allo scrittore e illustratore Brian Selznick, autore di La straordinaria invenzione di Hugo Cabret e La stanza delle meraviglie. Oltre a far parte della giuria del Concorso Progressive Cinema, Selznick terrà una Masterclass intitolata Sogni e disegni, in cui ripercorrerà la sua carriera tra illustrazione, narrativa e cinema, con un occhio alla nuova opera Run Away With Me, ambientata a Roma e pubblicata nel 2025. Bellocchio e i 60 anni de I pugni in tasca Il 24 ottobre Marco Bellocchio sarà il protagonista della Masterclass Gli anni dei Pugni in tasca. Il film d’esordio del regista, presentato sessant’anni fa, sarà riproposto nella sezione Storia del Cinema. Un’opera che segnò la storia del cinema italiano e che ancora oggi conserva intatta la sua forza dirompente, affrontando temi come la famiglia, la ribellione e l’alienazione. Approfondimento Festa del Cinema di Roma 2025, il programma della ventesima edizione

Paso Doble: Puttnam e Uberto Pasolini a confronto Il festival dedica uno spazio speciale al dialogo tra due autori con la sezione Paso Doble. Quest’anno l’appuntamento vedrà protagonisti Lord David Puttnam, produttore di capolavori come Momenti di gloria e Urla del silenzio, e Uberto Pasolini. Puttnam riceverà il nuovo Industry Lifetime Achievement Award nella serata inaugurale, mentre il giorno successivo salirà sul palco con Pasolini per un confronto sulla loro carriera e sulle sfide del cinema contemporaneo. Pappi Corsicato e la riscoperta di Libera Chiude il ciclo di incontri l’appuntamento del 22 ottobre con Pappi Corsicato. Nella sezione Absolute Beginners, il regista napoletano rievoca il suo esordio Libera (1991), film che reinventa il melodramma partenopeo con un linguaggio pop e visionario. Un’occasione per riscoprire un’opera premiata con il Nastro d’Argento e capace di anticipare molti dei temi centrali della sua filmografia.