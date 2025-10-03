Steve, cosa sapere sul film con Cillian Murphy in streaming su Netflix

Steve, cosa sapere sul film con Cillian Murphy in streaming da oggi su NetflixCinema Netflix via Webphoto
Introduzione
Steve è il nuovo film del belga Tim Mielants che ha scelto per la seconda volta il Premio Oscar Cillian Murphy come protagonista di una storia emozionante che mette al centro il sistema educativo e il rapporto tra insegnanti e adolescenti, spesso molto problematico. Tratto da Shy, romanzo di Max Porter, vede la partecipazione di Tracey Ullman e di Emily Watson. Il titolo debutta in streaming su Netflix il 3 ottobre ed è visibile anche su Sky e Now tramite la app Smart Stick.
Quello che devi sapere
Steve, quando esce e dove vederlo
Steve, pellicola del 2025 del regista belga Tim Mielants, è disponibile in streaming su Netflix dal 3 ottobre, visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.
Il film, che è stato presentato in anteprima al Toronto Film Festival ad inizio settembre, ha avuto una distribuzione in sale selezionate negli States e nel Regno Unito. Per il pubblico italiano debutta direttamente sul piccolo schermo.
La trama di Steve
Steve è il preside di un istituto scolastico inglese, di quelli che accolgono ragazzi difficili, giovani spinti ai margini della società nonostante l'età.
La storia, che è ambientata negli anni Novanta, si sviluppa in una sola giornata, tempo sufficiente per comprendere le dinamiche complesse che regolano i rapporti tra i ragazzi e gli adulti e, in parte, il loro contesto di appartenenza.
La storia di fa un thriller quando si tratta di capire quali sono i disturbi che attanagliano il protagonista, problematico quanto alcuni degli alunni della scuola. Qualcosa nel suo passato lo ha reso la persona che è oggi e la regia incuriosisce lo spettatore a scoprire cosa gli è successo.
Il disagio giovanile, al centro della storia e delle vicende dei singoli protagonisti, si intreccia, dunque, a quello del protagonista, un adulto fragile al pari di chi ha bisogno della sua guida per essere accompagnato durante la crescita e la ricerca di sé.
L'estetica del cinema anni '90 nella pellicola con Cillian Murphy
Steve è il secondo progetto per cui Mielant ha richiesto la presenza di Cillian Murphy, già protagonista di Piccole cose come queste, pellicola di apertura del Festival di Berlino 2024. Nella pellicola è coinvolta anche Emily Watson che per la pellicola portata in Concorso al Festival del cinema tedesco ha vinto l'Orso d'Oro come Migliore attrice non protagonista di un film drammatico.
Adulti a parte, la pellicola fa spazio a un cast di giovani interpreti selezionati attraverso provini condotti nelle scuole britanniche estesi per migliaia di studenti.
La parte di Shy, il ragazzo che dà il nome al romanzo di Max Porter da cui è tratto il film, è affidata a Jay Licurgo, che ha già preso parte a molte produzioni, tra cui il film The Batman e le serie Titans, May I Destroy You - Trauma e rinascita e che presto comparirà anche nel film di Peaky Blinders.
La trasposizione cinematografica della storia del Porter (il libro in Italia è stato pubblicato da Sellerio) spinge l'attenzione sulla figura del preside Steve, un personaggio che esalta le doti recitative di Murphy, uno degli attori più talentuosi della sua generazione. La presenza della star apprezzata da Christopher Nolan, volto rappresentativo del cinema indipendente degli anni a cavallo tra i due millenni, è di per sé una chiave importante per immergersi nell'estetica degli anni Novanta che è uno dei punti di forza della pellicola.
I movimenti della macchina da presa e il modo in cui questa segue i personaggi, evidente fin dalle immagini del trailer (in testa a questa scheda), permettono al film di riallacciarsi a una tradizione cinematografica peculiare che ad oggi conserva intatto il suo fascino.
Il cast di Steve
Steve è uno dei primi progetti a cui Cillian Murphy ha lavorato nella stagione in cui ha vinto il premio Oscar per Oppenheimer. Nel cast con lui ci sono Emily Watson, due volte candidata all'Academy Award, e la britannica Tracey Ullman, star del The Tracey Ullman Show.
Tra i giovani interpreti, oltre a Licurgo, tra gli altri, ci sono Joshua J Parker (visto nella serie Django), la rapper Little Simz, Luke Aires (nel cast della serie Passengers) e Archie Fisher (nella serie Boarders).