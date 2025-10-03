Steve, cosa sapere sul film con Cillian Murphy in streaming su Netflix

Steve è il secondo progetto per cui Mielant ha richiesto la presenza di Cillian Murphy, già protagonista di Piccole cose come queste, pellicola di apertura del Festival di Berlino 2024. Nella pellicola è coinvolta anche Emily Watson che per la pellicola portata in Concorso al Festival del cinema tedesco ha vinto l'Orso d'Oro come Migliore attrice non protagonista di un film drammatico.

Adulti a parte, la pellicola fa spazio a un cast di giovani interpreti selezionati attraverso provini condotti nelle scuole britanniche estesi per migliaia di studenti.

La parte di Shy, il ragazzo che dà il nome al romanzo di Max Porter da cui è tratto il film, è affidata a Jay Licurgo, che ha già preso parte a molte produzioni, tra cui il film The Batman e le serie Titans, May I Destroy You - Trauma e rinascita e che presto comparirà anche nel film di Peaky Blinders.

La trasposizione cinematografica della storia del Porter (il libro in Italia è stato pubblicato da Sellerio) spinge l'attenzione sulla figura del preside Steve, un personaggio che esalta le doti recitative di Murphy, uno degli attori più talentuosi della sua generazione. La presenza della star apprezzata da Christopher Nolan, volto rappresentativo del cinema indipendente degli anni a cavallo tra i due millenni, è di per sé una chiave importante per immergersi nell'estetica degli anni Novanta che è uno dei punti di forza della pellicola.

I movimenti della macchina da presa e il modo in cui questa segue i personaggi, evidente fin dalle immagini del trailer (in testa a questa scheda), permettono al film di riallacciarsi a una tradizione cinematografica peculiare che ad oggi conserva intatto il suo fascino.