Avatar: La via dell'acqua torna al cinema per una settimana

Dal 2 all'8 settembre torna in sala uno dei film più amati di sempre in attesa del terzo capitolo del franchise che arriverà nelle sale giusto in tempo per le vacanze di Natale il prossimo 17 dicembre

Quando esce un nuovo sequel di un progetto cinematografico franchise – cioè composto da più capitoli – fare un cosiddetto “rewatch” sarebbe cosa buona e giusta. È proprio questo il caso: da domani, 2 ottobre, torna al cinema per tutta la settimana (2–8 ottobre) Avatar: La via dell’acqua, il fenomeno di James Cameron, prima che esca nelle sale il prossimo 17 dicembre il capitolo successivo Avatar: Fuoco e Cenere. Un’occasione, dunque, da non perdere per non arrivare impreparati e recuperare l’epopea nella terra di Pandora proprio da dove si era interrotta nel 2022.

Di cosa parla Avatar: La via dell'acqua Ambientato una decade dopo gli eventi del primo film, Avatar: La via dell'acqua racconta la storia della famiglia Sully composta dalle creature marine Jake, Neytiri e i loro figli, e il pericolo che incombe sempre su di loro. Dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda. Le battaglie che sono costretti ad affrontare per rimanere in vita e le tragedie lungo la via. Jake Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldaña) vivono con i loro figli su Pandora, ma sono costretti a fuggire dalla foresta per sfuggire alla minaccia rappresentata dal colonnello Quaritch, tornato sotto forma di avatar. La famiglia trova rifugio tra i Metkayina, un clan Na'vi che abita le regioni marine di Pandora. Qui, i Sully devono adattarsi a un nuovo stile di vita, imparando a convivere con la cultura e le tradizioni del popolo del mare. Tuttavia, la pace è minacciata quando Quaritch e l'RDA intensificano le loro azioni, portando a conflitti e tragedie che mettono alla prova la famiglia Sully.

Un ponte tra passato e futuro Avatar: Fuoco e cenere sarà il regalo di Natale – per gli amanti del franchise e non – che porrà in primo piano la spettacolarizzazione di un nuovo capitolo sempre con le meravigliose creature marine ma anche gli effetti speciali che non dovrebbero deludere le aspettative già alte. Quello che arriverà secondo i rumors sarà “molto di più” indagando anche una sorta di lato oscuro di quel paradiso. Ambientato poco dopo gli eventi di La via dell’acqua, Jake Sully e Neytiri affrontano il dolore per la perdita del loro figlio e si trovano a dover proteggere la loro famiglia e la loro comunità dalle nuove minacce su Pandora, con il conflitto che continua a intensificarsi. Il principale pericolo è rappresentato dal Popolo della Cenere, una tribù Na’vi segnata da un passato tragico, che si allea con Quaritch per vendicarsi.

Una settimana di tempo per recuperarlo in sala Il terzo miglior incasso di sempre al botteghino con 2,3 miliardi di dollari, sia dal punto di vista della critica, e un nuovo punto di riferimento per l’audiovisivo – ha vinto l’Oscar nel 2023 per i migliori effetti speciali, oltre alla nomination come miglior film e miglior sonoro – Avatar: La via dell’acqua generò e genererà nella prossima settimana un’esperienza capace di andare oltre l’emozione della visione cinematografica, generando un vero e proprio fenomeno, così come era stato per il primo capitolo, anche come ha dimostrato l’installazione del dicembre 2022 che colorò di blu Pandora i canali di Venezia. Già da tempo disponibile in home video e streaming su Disney+, Avatar torna al cinema per rinfrescare la memoria prima del nuovo e attesissimo capitolo, per cui bisognerà pazientare ancora qualche settimana.