Petra, tutto quello che c'è da sapere sulla terza stagione

Introduzione

Non ha certezze granitiche, non coltiva eroi né illusioni: Petra Delicato osserva il mondo con lo sguardo disincantato di chi sa che la verità non è mai semplice. È ruvida e ironica, capace di spiazzare colleghi e sospetti con la stessa naturalezza, ma proprio in questa fragilità ostinata risiede la sua forza. In PETRA – TERZA STAGIONE, Paola Cortellesi la restituisce più viva che mai: un’ispettrice che non si accontenta delle risposte facili, costretta a fare i conti con indagini che scavano nelle pieghe della memoria, delle relazioni e del passato.

Mercoledì 8 e 15 ottobre in esclusiva su Sky Cinema e NOW due nuove storie Sky Original dirette da Maria Sole Tognazzi con Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi, prodotte da Sky Studios e Cattleya - parte di ITV Studios - in collaborazione con BETA FILM e il Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo - Opera realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo.

Nel cast tornano Manuela Mandracchia, nei panni di Beatrice, la moglie di Monte, e Francesco Colella in quelli di Marco, l’ironico e irriverente fidanzato di Petra, separato con quattro figli che ha cresciuto da solo. New entry, Francesco Acquaroli nel ruolo di Luigi, un poliziotto esperto e brillante che con Petra ha un legame speciale, un rapporto che affonda le radici in un passato lontano ma ancora vividissimo.

Le due nuove storie sono scritte da Giulia Calenda, Furio Andreotti, Ilaria Macchia con la collaborazione alle sceneggiature di Paola Cortellesi e basate sulle opere di Alicia Giménez-Bartlett - Il silenzio dei chiostri e Gli onori di casa – entrambe edite in Italia da Sellerio.

Le riprese si sono svolte a Genova e dintorni con il supporto di Genova Liguria Film Commission, oltre che a Roma e Palermo.

La distribuzione internazionale è affidata a ITV Studios.

Da non perdere infine la speciale programmazione dedicata a Paola Cortellesi da sabato 4 a domenica 12 ottobre su SKY CINEMA COLLECTION - PAOLA CORTELLESI MANIA: tutte le storie di Petra e altri 10 film che la vedono protagonista su un unico canale. Ad arricchire la programmazione, l’esclusiva produzione Sky Studios QUATTRO CHIACCHIERE CON PAOLA CORTELLESI al debutto sabato 4 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Collection – Paola Cortellesi Mania. Una chiacchierata intima e informale tra Paola Cortellesi e Gianni Canova: l’attrice e regista ripercorre la sua lunga e poliedrica carriera artistica, dai suoi inizi musicali ai progetti teatrali, fino ai grandi successi in tv e al cinema.