Petra, terza stagione, le anticipazioni di Paola Cortellesi. VIDEO

In questa clip, l'attrice racconta l'evoluzione del suo personaggio, sospeso e combattuto tra voglia di libertà e amore. Le due nuove storie, dirette da Maria Sole Tognazzi, arrivano su Sky Cinema e in streaming solo su NOW l'8 e il 15 ottobre

La terza stagione di Petra, con due nuove storie dirette da Maria Sole Tognazzi, arriverà su Sky Cinema e in streaming solo su NOW l’8 e il 15 ottobre, con protagonisti ancora una volta Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi.

La trama Quella che vedremo nella terza stagione è una Petra inedita, alle prese con il suo nuovo compagno Marco e i suoi tre figli. Con le sue scelte di vita e, ovviamente, col suo lavoro come Ispettrice di Polizia a Genova. Mentre sarà impegnata con un omicidio con furto di reliquia all’interno di un convento e con l’assassinio di un importante imprenditore in odore di mafia, Petra dovrà però capire di cosa ha veramente bisogno, come racconta Paola Cortellesi nella clip che potete vedere in testa a questo articolo.

Un personaggio che non mette mai un punto “Petra è sempre ricerca, un punto non ce l’ha mai, non lo mette mai”, racconta l’attrice. E a volte questo è un problema: “Cerca sempre se stessa. Se da una parte è insofferente, non è mai soddisfatta e non è mai completamente felice di quello che fa, di quello che ha. Sente che non le basta l’amore, che non le basta la libertà”. Quello tracciato da Cortellesi è il ritratto di un personaggio inquieto che il pubblico già conosce bene: “È sempre in cerca di qualcos’altro, non altri compagni o altre storie. Petra cerca la felicità, e non sa bene che cosa sia, non sa darle un nome, non sa darle una definizione. Forse le è già passata davanti, forse è proprio il suo aver bisogno di qualcuno. O forse ciò che la rende infelice è proprio sentirsi legata, e lei i legami non li vuole”. Vedi anche Petra, la terza stagione su Sky dall'8 ottobre. Il trailer