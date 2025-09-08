Petra, la terza stagione su Sky dall'8 ottobre. Il trailer

Mercoledì 8 e 15 ottobre in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW. Con Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi. Regia di Maria Sole Tognazzi

Petra sta per tornare. Come annunciato dal trailer ufficiale e dalla nuova locandina appena rilasciati, arriveranno fra poche settimane su Sky Cinema le due nuove storie di Petra - Terza stagione , Sky Original con Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi diretti da Maria Sole Tognazzi , in onda mercoledì 8 e 15 ottobre in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW .

Il cast

La nuova stagione vede naturalmente protagonista Paola Cortellesi, che interpreta l’iconica l’ispettrice Petra Delicato, affiancata dall’inseparabile Andrea Pennacchi nel ruolo del viceispettore Antonio Monte. Nel cast tornano Manuela Mandracchia, nei panni di Beatrice, la moglie di Monte, e Francesco Colella in quelli di Marco, l’ironico e irriverente fidanzato di Petra, separato con quattro figli che ha cresciuto da solo. New entry, Francesco Acquaroli nel ruolo di Luigi, un poliziotto esperto e brillante che con Petra ha un legame speciale, un rapporto che affonda le radici in un passato lontano ma ancora vividissimo.

Le due nuove storie, prodotte da Sky Studios e Cattleya - parte di ITV Studios - in collaborazione con BETA FILM e il Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo - Opera realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo, sono scritte da Giulia Calenda, Furio Andreotti, Ilaria Macchia con la collaborazione alle sceneggiature di Paola Cortellesi e basate sulle opere di Alicia Giménez-Bartlett - Il silenzio dei chiostri e Gli onori di casa – entrambe edite in Italia da Sellerio.

Le riprese si sono svolte a Genova e dintorni con il supporto di Genova Liguria Film Commission.