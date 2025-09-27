Sony annuncia l’uscita del sequel di 'The Social Network'

Il sequel del film di successo The Social Network (The Social Reckoning) arriverà nelle sale il 9 ottobre 2026. L'annuncio è stato dato da Sony Pictures. Le riprese del secondo capitolo, scritto e diretto da Aaron Sorkin, già sceneggiatore della pellicola originale del 2010, inizieranno il prossimo mese. Jeremy Strong interpreterà il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, subentrando a Jesse Eisenberg, che lo aveva portato in scena nel primo film. Nel cast figurano anche Jeremy Allen White, nei panni del giornalista del Wall Street Journal Jeff Horwitz, e la premio Oscar Mikey Madison, che interpreterà Frances Haugen, l'ingegnera che nel 2021 rese pubblici i documenti interni di Facebook noti come The Facebook Files.

La nuova pellicola

Viene descritta come un "capitolo complementare" alla storia originale, è ambientata vent'anni dopo la fondazione di Facebook e racconta come Haugen chiese aiuto a Horwitz per rivelare i segreti più delicati della piattaforma. I documenti dimostrarono che l'azienda era a conoscenza degli effetti negativi del social network sulla società ma continuava a privilegiare i profitti invece di affrontare i problemi. Nel film originale, diretto da David Fincher, si raccontava degli esordi di Zuckerberg ad Harvard e i contenziosi con i gemelli Cameron e Tyler Winklevoss, che lo accusavano di avere sottratto la loro idea. The Social Network fu un successo di pubblico e critica, con un incasso globale di 226 milioni di dollari e otto nomination agli Oscar, vincendone tre, tra cui quello per la miglior sceneggiatura non originale firmata da Sorkin.