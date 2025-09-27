Le Assaggiatrici, il film di Silvio Soldini in prima TV su Sky Cinema

Girato in lingua tedesca e ambientato nella Germania del 1943, LE ASSAGGIATRICI racconta una pagina poco nota della Seconda Guerra Mondiale. Prodotto da Lionello Cerri e Cristiana Mainardi, il film è tratto dal romanzo omonimo vincitore del Premio Campiello di Rosella Postorino (edito da Feltrinelli) ispirato alla storia vera di Margot Wölk, unica sopravvissuta tra le donne costrette ad assaggiare i pasti destinati ad Adolf Hitler. La donna ha rivelato la sua storia soltanto nel 2012, a 95 anni, poco prima di morire. Con uno sguardo empatico e rigoroso, Silvio Soldini costruisce un film corale e intenso, che riflette sul desiderio, la paura e la forza dell’amicizia femminile in tempo di guerra. Da un soggetto di Cristina Comencini, Giulia Calenda e Ilaria Macchia, e una sceneggiatura scritta con Doriana Leondeff, Silvio Soldini e Lucio Ricca, LE ASSAGGIATRICI (FOTO) vede protagonisti Elisa Schlott, Max Riemelt e Alma Hasun.