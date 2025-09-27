Le Assaggiatrici, il film di Silvio Soldini in prima TV su Sky Cinema

Le Assaggiatrici, il film di Silvio Soldini arriva in prima tv su Sky Cinema
Tratto dal romanzo omonimo vincitore del Premio Campiello di Rosella Postorino, il nuovo film di Silvio Soldini, arriva in esclusiva su Sky in prima tv. Lunedì 29 settembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming solo su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K
Girato in lingua tedesca e ambientato nella Germania del 1943, LE ASSAGGIATRICI racconta una pagina poco nota della Seconda Guerra Mondiale. Prodotto da Lionello Cerri e Cristiana Mainardi, il film è tratto dal romanzo omonimo vincitore del Premio Campiello di Rosella Postorino (edito da Feltrinelli) ispirato alla storia vera di Margot Wölk, unica sopravvissuta tra le donne costrette ad assaggiare i pasti destinati ad Adolf Hitler. La donna ha rivelato la sua storia soltanto nel 2012, a 95 anni, poco prima di morire. Con uno sguardo empatico e rigoroso, Silvio Soldini costruisce un film corale e intenso, che riflette sul desiderio, la paura e la forza dell’amicizia femminile in tempo di guerra. Da un soggetto di Cristina Comencini, Giulia Calenda e Ilaria Macchia, e una sceneggiatura scritta con Doriana Leondeff, Silvio Soldini e Lucio Ricca, LE ASSAGGIATRICI (FOTO) vede protagonisti Elisa Schlott, Max Riemelt e Alma Hasun.
LA SINOSSI
Autunno 1943. La giovane Rosa, in fuga da Berlino colpita dai bombardamenti, raggiunge un piccolo paese isolato vicino al confine orientale. Qui è dove vivono i suoceri e dove il marito, impegnato al fronte, le ha scritto di rifugiarsi in attesa del suo ritorno. Rosa scopre subito che il villaggio, apparentemente tranquillo, nasconde un segreto: all’interno della foresta con cui confina, Hitler ha il suo quartier generale, la Tana del Lupo. Il Führer vede nemici dappertutto, essere avvelenato è la sua ossessione. Una mattina all’alba Rosa viene prelevata, assieme ad altre giovani donne del villaggio, per assaggiare i cibi cucinati per lui. Divise tra la paura di morire e la fame, le assaggiatrici stringeranno tra loro alleanze, amicizie e patti segreti. Rosa, la berlinese, fatica a farsi accettare. Ma quando finalmente vince la diffidenza verso di lei, accade qualcosa che la farà sentire in colpa. Un ufficiale delle SS, contro ogni razionalità e a dispetto di sé stessa, risveglia in lei l’amore. O forse il semplice bisogno di sentirsi viva, nonostante tutto.