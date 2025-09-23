Sakamoto Days, dopo l'anime di Netflix, il manga diventerà un film

Sakamoto Days, dopo l'anime di Netflix, il famoso manga diventerà un film live-actionCinema
Il film uscirà durante le festività giapponesi della Golden Week, tra la fine di aprile e l’inizio di maggio 2026. L’adattamento dovrebbe essere diviso in due parti, e Ren Meguro (Snow Man) interpreterà il protagonista, con Yuichi Fukuda alla regia
È ufficialmente in fase di sviluppo un adattamento cinematografico live action di Sakamoto Days, il manga scritto e disegnato da Yuto Suzuki, già adattato in anime da Netflix, la cui seconda parte di stagione è arrivata sulla piattaforma proprio lo scorso luglio. L’annuncio è stato diffuso nell’ultimo numero di Weekly Shonen Jump, la rivista su cui il manga è serializzato dal novembre 2020.
IL LIVE ACTION AL CINEMA DOPO LA SERIE NETFLIX
Sakamoto Days mescola azione, commedia e slice of life, seguendo le avventure comiche e adrenaliniche del leggendario ex sicario Taro Sakamoto, mentre fa squadra con alcuni compagni per proteggersi da un passato – fatto da ex nemici e colleghi – che torna a minacciarlo, cercando di assicurarsi una vita tranquilla con la sua famiglia, dato che ora è padre.
Il successo del manga ha portato alla serie anime Sakamoto Days, prodotta e distribuita da Netflix, che con oltre 24,4 milioni di visualizzazioni e più di 106 milioni di ore di visione si classifica come uno degli anime più visti a livello globale sulla piattaforma. Prodotto da TMS Entertainment, l’anime è diretto da Masaki Watanabe, con la composizione della serie di Taku Kishimoto e il character design di Yo Moriyama. La prima stagione è stata divisa in due parti, entrambe disponibili in streaming su Netflix mentre una seconda stagione non è ancora stata annunciata, ma, viste le premesse, sembra solo questione di tempo.
CINEMA E ANIME SEMPRE PIÙ VICINI
Il trionfo al botteghino di Demon Slayer: Infinity Castle negli scorsi giorni conferma come cinema e anime stiano diventando sempre più in sintonia, con film d’animazione capaci di competere e talvolta superare le grandi produzioni internazionali. Questa tendenza evidenzia l’evoluzione dell’industria dell’animazione giapponese, sempre più integrata nel panorama cinematografico.
In questo contesto, anche Sakamoto Days trova il suo spazio. La recente trasposizione animata dimostra come storie originariamente pensate come manga possano adattarsi con successo anche all’audiovisivo, come confermano i risultati ottenuti sulle piattaforme di streaming. Non resta che vedere se il successo continuerà anche sul grande schermo.
