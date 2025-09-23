Sakamoto Days, dopo l'anime di Netflix, il manga diventerà un film

Il film uscirà durante le festività giapponesi della Golden Week, tra la fine di aprile e l’inizio di maggio 2026. L’adattamento dovrebbe essere diviso in due parti, e Ren Meguro (Snow Man) interpreterà il protagonista, con Yuichi Fukuda alla regia

È ufficialmente in fase di sviluppo un adattamento cinematografico live action di Sakamoto Days, il manga scritto e disegnato da Yuto Suzuki, già adattato in anime da Netflix, la cui seconda parte di stagione è arrivata sulla piattaforma proprio lo scorso luglio. L’annuncio è stato diffuso nell’ultimo numero di Weekly Shonen Jump, la rivista su cui il manga è serializzato dal novembre 2020.

IL LIVE ACTION AL CINEMA DOPO LA SERIE NETFLIX

Sakamoto Days mescola azione, commedia e slice of life, seguendo le avventure comiche e adrenaliniche del leggendario ex sicario Taro Sakamoto, mentre fa squadra con alcuni compagni per proteggersi da un passato – fatto da ex nemici e colleghi – che torna a minacciarlo, cercando di assicurarsi una vita tranquilla con la sua famiglia, dato che ora è padre.

Il successo del manga ha portato alla serie anime Sakamoto Days, prodotta e distribuita da Netflix, che con oltre 24,4 milioni di visualizzazioni e più di 106 milioni di ore di visione si classifica come uno degli anime più visti a livello globale sulla piattaforma. Prodotto da TMS Entertainment, l’anime è diretto da Masaki Watanabe, con la composizione della serie di Taku Kishimoto e il character design di Yo Moriyama. La prima stagione è stata divisa in due parti, entrambe disponibili in streaming su Netflix mentre una seconda stagione non è ancora stata annunciata, ma, viste le premesse, sembra solo questione di tempo.