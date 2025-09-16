Robert Redford, chi sono la seconda moglie Sibylle Szaggars e i figli

Introduzione
Robert Redford, l'attore de La mia Africa (I SUOI MIGLIORI FILM) scomparso il 16 settembre 2025 all'età di 89 anni, ha avuto una vita intensa non solo da star di Hollywood, ma anche sul versante privato.
Quello che devi sapere
La prima moglie Lola Van Wagenen e la nascita del primo figlio
Nel 1958 Robert Redford si era sposato per la prima volta con Lola Van Wagenen, che aveva conosciuto quando lei era una studentessa di appena 17 anni. I due erano stati marito e moglie fino al 1985. La coppia aveva avuto quattro figli. Nel 1959 era nato il primogenito, Scott Anthony, che era morto all'improvviso a soli due mesi e mezzo a causa di una sindrome letale infantile.
La secondogenita Shauna Jean
Nel 1960 era nata la secondogenita della coppia, Shauna Jean.
David James, il figlio morto nel 2020 per un tumore
Nel 1962 era nato il terzogenito della coppia, David James. Documentarista, sceneggiatore e regista, il figlio di Robert Redford era presidente del Redford Center, l'istituto che aveva fondato nel 2005 insieme al padre per produrre documentari di denuncia sociale e ambientale e per formare giovani registi sul tema del cambiamento climatico. Nel 1993 James si era sottoposto a un trapianto di fegato, esperienza che aveva raccontato nel documentario The Strangers sulla donazione degli organi. Nel 2020, dopo due anni di malattia, un cancro, era morto all'età di 58 anni. "Il dolore è immisurabile con la perdita di un figlio", aveva dichiarato Robert Redford dopo la sua scomparsa.
Amy Hart, la figlia che ha inseguito il sogno della recitazione
Nel 1970 era nata la quartogenita Amy Hart Redford, che oggi è un'attrice che ha recitato tra gli altri in film come Un amore a Manhattan e in serie tv come Sex and the City e I Soprano.
L'amore per la seconda moglie Sibylle Szaggars
Nel 2009 Robert Redford si era risposato con l'artista tedesca Sibylle Szaggars, nata nel 1957 ad Amburgo, in Germania. Negli anni Ottanta, Szaggars si era trasferita prima a Londra e poi negli Stati Uniti, nello specifico nello Utah. Nel 1996, i due si erano incontrati durante una vacanza al Sundance Mountain Resort (che l'attore aveva creato negli anni Sessanta come rifugio naturale e per coltivare il cinema indipendente). Lei non conosceva quasi nulla della carriera di lui, tanto da aver noleggiato alcuni suoi film e da averne guardato ciascuno per circa 15 minuti per arrivare preparata alla cena che avevano in programma. Dopo oltre dieci anni di relazione, nel luglio 2009 la coppia si era sposata con una cerimonia intima ad Amburgo. Insieme a Szaggars, con la quale aveva condiviso anche l'impegno ambientale e civile, negli ultimi anni Redford aveva condotto un'esistenza lontana dai riflettori.
