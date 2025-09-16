Robert Redford, chi sono la seconda moglie Sibylle Szaggars e i figli

Nel 2009 Robert Redford si era risposato con l'artista tedesca Sibylle Szaggars, nata nel 1957 ad Amburgo, in Germania. Negli anni Ottanta, Szaggars si era trasferita prima a Londra e poi negli Stati Uniti, nello specifico nello Utah. Nel 1996, i due si erano incontrati durante una vacanza al Sundance Mountain Resort (che l'attore aveva creato negli anni Sessanta come rifugio naturale e per coltivare il cinema indipendente). Lei non conosceva quasi nulla della carriera di lui, tanto da aver noleggiato alcuni suoi film e da averne guardato ciascuno per circa 15 minuti per arrivare preparata alla cena che avevano in programma. Dopo oltre dieci anni di relazione, nel luglio 2009 la coppia si era sposata con una cerimonia intima ad Amburgo. Insieme a Szaggars, con la quale aveva condiviso anche l'impegno ambientale e civile, negli ultimi anni Redford aveva condotto un'esistenza lontana dai riflettori.

