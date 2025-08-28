No Way Up, il cast del film stasera in tv

5/6 ©Getty

Will Attenborough è Kyle, amico di Jed e Ava. Spensierato, con un atteggiamento più leggero e meno responsabile rispetto a Jed, porta una vena di ironia e di sarcasmo che serve a smorzare, almeno all’inizio, la tensione tra i personaggi. Tuttavia, quando la situazione precipita, dimostra risorse inaspettate e una maggiore profondità emotiva