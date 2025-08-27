Esplora tutte le offerte Sky
I Puffi, trailer, trama e durata del film in uscita oggi al cinema

Cinema
Paramount Pictures

Introduzione

Al cinema dal 27 agosto, il film d'animazione - che, nella versione italiana, vede il doppiaggio di Paolo Bonolis e Luca Laurenti - racconta il rapimento del Grande Puffo e la coraggiosa missione di salvataggio ideata da Puffetta

Quello che devi sapere

Quanto dura il film

I Puffi - Il film, al cinema da mercoledì 27 agosto, è un film d'animazione diretto da Chris Miller, col saggio Grande Puffo rapito dai malvagi Gargamella e Razamella. La sua durata? 92 minuti.

La trama

Quando il saggio e valoroso Grande Puffo viene misteriosamente rapito dagli arcigni stregoni Gargamella e Razamella, il Villaggio dei Puffi si trova in grande difficoltà. In suo soccorso si fa avanti Puffetta, che assume il ruolo di guida e organizza una coraggiosa missione di salvataggio. Tuttavia, la salvezza del Grande Puffo non sarà semplice: i Puffi dovranno lasciare il loro mondo per avventurarsi nel mondo reale, dove incontreranno alleati inaspettati come Ken (il fratello di Gargamella). Con il suo carisma e la sua determinazione, Puffetta guiderà i suoi amici attraverso una serie di prove, affrontando i piani malvagi degli stregoni e cercando di salvare il loro universo.  Nel corso dell'avventura, i Puffi faranno nuove amicizie, impareranno verità importanti sulla loro identità e affronteranno le intenzioni di Razamella, che mira ad usare i Quattro Libri Magici per dominare il loro mondo.

I doppiatori originali

Il cast vocale de I Puffi - Il film è dominato da Rihanna. La cantante presta la voce a Puffetta, regalando al personaggio energia, ironia e una vena di sensibilità che riflette perfettamente il suo ruolo nella storia. John Goodman interpreta invece il Grande Puffo. A dar voce agli antagonisti ci pensano Nick Offerman, nei panni di Gargamella, con una performance che unisce comicità e cattiveria, e Natasha Lyonne che interpreta la malvagia Razamella. Completano Dan Levy nel ruolo di Ken, il fratello buono di Gargamella, e Sandra Oh che doppia la simpatica Mamma Poot.

I doppiatori della versione italiana

Nella versione italiana, Paolo Bonolis doppia il Grande Puffo. Al suo fianco, Luca Laurenti presta la voce non solo al malvagio Gargamella, ma anche a Razamella, dando vita a una coppia di antagonisti caricaturali e grotteschi, resi unici dal suo timbro versatile. Puffetta mantiene il carisma della versione originale di Rihanna, pur adattata al pubblico italiano con un doppiaggio che conserva le sfumature emotive e la determinazione del personaggio. Accanto a loro, altri professionisti del doppiaggio danno voce ai numerosi Puffi e ai personaggi secondari.

