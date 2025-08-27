I Puffi, trailer, trama e durata del film in uscita oggi al cinema

Quando il saggio e valoroso Grande Puffo viene misteriosamente rapito dagli arcigni stregoni Gargamella e Razamella, il Villaggio dei Puffi si trova in grande difficoltà. In suo soccorso si fa avanti Puffetta, che assume il ruolo di guida e organizza una coraggiosa missione di salvataggio. Tuttavia, la salvezza del Grande Puffo non sarà semplice: i Puffi dovranno lasciare il loro mondo per avventurarsi nel mondo reale, dove incontreranno alleati inaspettati come Ken (il fratello di Gargamella). Con il suo carisma e la sua determinazione, Puffetta guiderà i suoi amici attraverso una serie di prove, affrontando i piani malvagi degli stregoni e cercando di salvare il loro universo. Nel corso dell'avventura, i Puffi faranno nuove amicizie, impareranno verità importanti sulla loro identità e affronteranno le intenzioni di Razamella, che mira ad usare i Quattro Libri Magici per dominare il loro mondo.