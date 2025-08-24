Tiff 2025, dal docufilm su John Candy alla serie tv Portobello

Il Toronto International Film Festival celebra mezzo secolo di storia con 291 titoli, una retrospettiva speciale e numerose anteprime mondiali. Ad aprire l’edizione sarà il documentario John Candy: I Like Me, mentre l’Italia sarà protagonista con Portobello, la serie diretta da Marco Bellocchio con Fabrizio Gifuni, presentata dopo l’anteprima alla Mostra di Venezia