Tiff 2025, dal docufilm su John Candy alla serie tv Portobello

Il Toronto International Film Festival celebra mezzo secolo di storia con 291 titoli, una retrospettiva speciale e numerose anteprime mondiali. Ad aprire l’edizione sarà il documentario John Candy: I Like Me, mentre l’Italia sarà protagonista con Portobello, la serie diretta da Marco Bellocchio con Fabrizio Gifuni, presentata dopo l’anteprima alla Mostra di Venezia
Il Toronto International Film Festival (TIFF) spegne 50 candeline e torna a imporsi come uno degli eventi più attesi dell’autunno cinematografico. Dal 4 al 14 settembre, la città canadese ospiterà 291 titoli, una retrospettiva speciale e decine di anteprime mondiali.
Il film d’apertura sarà John Candy: I Like Me, documentario diretto da Colin Hanks e prodotto, tra gli altri, da Ryan Reynolds. Un omaggio a uno degli attori e comici più amati del cinema canadese, morto prematuramente a 43 anni durante le riprese di Wagons East! nel 1994. Il titolo debutterà su Amazon Prime in autunno.
La retrospettiva: 50 film per 50 anni
Per celebrare l’anniversario, il festival presenta The TIFF Story in 50 Films, una selezione di pellicole che hanno segnato la sua storia. Tra queste, The Millionaire (Slumdog Millionaire) di Danny Boyle, vincitore di otto Oscar nel 2009, che riportano alla memoria i momenti più iconici delle edizioni passate.
Approfondimento
TIFF 2024, le pagelle ai look sul red carpet del Toronto Film Festival
L’Italia al TIFF: Bellocchio porta Portobello
L’Italia sarà protagonista con Portobello, la serie diretta da Marco Bellocchio che affronta la vicenda giudiziaria di Enzo Tortora. Dopo l’anteprima fuori concorso alla Mostra di Venezia (27 agosto - 6 settembre)
Approfondimento
Portobello, le prime immagini della serie di Bellocchio su Tortora
Le grandi anteprime mondiali
Il TIFF 2025 si conferma vetrina internazionale con numerosi debutti:
The Captive di Alejandro Amenábar, produzione italo-spagnola con Julio Peña nei panni di Miguel de Cervantes.
Carmen, rivisitazione della celebre opera di Bizet, con Melissa Barrera e Paul Mescal.
Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery di Rian Johnson, terzo capitolo della saga con Daniel Craig.
Good Fortune di Aziz Ansari, con Keanu Reeves in un ruolo inedito da angelo custo
Donne protagoniste: Jolie e Johansson al TIFF
Il festival vedrà il ritorno di Angelina Jolie in Couture di Alice Winocour, ambientato nella Parigi della settimana della moda, e il debutto da regista di Scarlett Johansson con Eleanor the Great, già applaudito a Cannes.
Sempre dalla Croisette arriva anche A Private Life di Rebecca Zlotowski, con Jodie Foster al suo terzo film in lingua francese.