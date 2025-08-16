Sinéad O'Connor, in lavorazione un film sulla vita e la carriera

La vita di Sinead O'Connor, scomparsa il 26 luglio 2023, diciotto mesi dopo la tragica morte per suicidio di suo figlio diciassettenne Shane, diventerà un film biografico: a darne notizia in esclusiva Variety. Stando a ciò che il sito cinematografico riporta sui suoi canali social, l'idea sarebbe in fase di sviluppo ormai da diversi anni. Esattamente dallo stesso in cui è stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival il 21 gennaio 2022, il documentario diretto da Kathryn Ferguson. Nothing compares ripercorre la fenomenale ascesa dell'artista, dalla fama mondiale all’esilio dalla scena pop, sottolineando come O'Connor abbia usato la sua voce al culmine della popolarità. E il prossimo biopic realizzato dalla casa di produzione See-Saw Films (Slow Horses) e dai produttori del documentario di Nothing Compares si concentrerà sulla vita e sulla carriera iniziale dell’iconica musicista irlandese.