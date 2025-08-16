Sinéad O'Connor, in lavorazione un film sulla vita e la carriera dell'artista irlandeseCinema
La vita dell'artista irlandese scomparsa il 26 luglio 2023, diventerà un film biografico: a darne notizia in esclusiva Variety. A realizzarlo la casa di produzione See-Saw Films e i produttori del documentario di Nothing Compares
La vita di Sinead O'Connor, scomparsa il 26 luglio 2023, diciotto mesi dopo la tragica morte per suicidio di suo figlio diciassettenne Shane, diventerà un film biografico: a darne notizia in esclusiva Variety. Stando a ciò che il sito cinematografico riporta sui suoi canali social, l'idea sarebbe in fase di sviluppo ormai da diversi anni. Esattamente dallo stesso in cui è stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival il 21 gennaio 2022, il documentario diretto da Kathryn Ferguson. Nothing compares ripercorre la fenomenale ascesa dell'artista, dalla fama mondiale all’esilio dalla scena pop, sottolineando come O'Connor abbia usato la sua voce al culmine della popolarità. E il prossimo biopic realizzato dalla casa di produzione See-Saw Films (Slow Horses) e dai produttori del documentario di Nothing Compares si concentrerà sulla vita e sulla carriera iniziale dell’iconica musicista irlandese.
Intransigente sul piano politico e sempre sotto la luce dei riflettori per le sue istanze, la cantautrice irlandese non ha mai smesso di far parlare di se, né quando abbandò le scene, né a due anni dalla sua scomparsa avvenuta all'età di 56 anni. Diventata famosa in tutto il mondo nel 1990 grazie alla sua cover di Nothing Compares 2 U di Prince, canzone che divenne numero uno a livello internazionale, ha attraversato momenti difficili nel corso della sua esistenza, aveva sofferto per anni di depressione e combattuto con diversi problemi di salute. Figura di culto per tanti fan e autrice di 10 album, Sinéad Marie Bernadette O’Connor, pubblica il suo primo disco, The Lion and the Cobra, nel 1987, dopo tre anni ottiene l'immortalità.
La musicista irlandese è morta il 26 luglio 2023 all'età di 56 anni. Era nata a Dublino nel 1966 ed era diventata celebre a fine anni ’80. La sua versione della canzone scritta da Prince è stata un successo clamoroso rendendola famosa in tutto il mondo (anche grazie al suo look con i capelli rasati a zero). Ha pubblicato 10 album in studio in carriera, ma negli ultimi anni aveva diradato le sue apparizioni manifestando un forte disagio esistenziale