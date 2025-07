Jaws @ 50, il documentario sul film Lo Squalo di Steven Spielberg

National Geographic celebra i 50 anni de Lo Squalo con “Jaws @ 50: The Definitive Inside Story”, l’unico documentario autorizzato sulla nascita del blockbuster di Steven Spielberg, disponibile da oggi su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Con materiale inedi, interviste esclusive al regista e ai grandi di Hollywood, il film racconta come il predatore più frainteso dell’oceano abbia cambiato per sempre la storia del cinema

National Geographic celebra i 50 anni del primo, leggendario blockbuster con Jaws @ 50: The Definitive Inside Story, disponibile da oggi, 11 luglio, in esclusiva su Disney+ in Italia. Prodotto da Amblin Documentaries di Steven Spielberg, Nedland Films e Wendy Benchley, e diretto da Laurent Bouzereau con le musiche iconiche di John Williams, il documentario è l’unico autorizzato a raccontare la genesi e l’eredità de Lo Squalo, film che ha trasformato un giovane Spielberg in una leggenda, cambiando il nostro rapporto con gli squali e il modo di intendere il cinema d’intrattenimento.

Un dietro le quinte autentico e inedito

Jaws @ 50 porta lo spettatore nei retroscena di un film che è stato un azzardo e che rischiava di affondare tra squali meccanici difettosi e tempeste impreviste. Spielberg stesso racconta le proprie paure di giovane regista, convinto che quel progetto potesse porre fine alla sua carriera, mentre il documentario riscopre il celebre "effetto Squalo" con una nuova consapevolezza: da simbolo di terrore a icona culturale capace di accendere curiosità e rispetto per questi predatori marini.

l racconto di una leggenda, con le voci di chi l’ha vissuta Il film contiene materiale inedito dagli archivi personali di Spielberg e Wendy Benchley, interviste esclusive con il cast originale (Lorraine Gary, Jeffrey Kramer, Joe Alves, Carl Gottlieb) e i grandi di Hollywood che si sono lasciati ispirare da Lo Squalo: George Lucas, James Cameron, J.J. Abrams, Guillermo del Toro, Jordan Peele, Steven Soderbergh, Robert Zemeckis e molti altri. Accanto a loro, la famiglia di Peter Benchley, autore del romanzo originale, racconta l’uomo dietro le pagine che hanno dato vita all’incubo cinematografico per eccellenza, e come questo abbia contribuito a promuovere una nuova cultura della tutela degli squali.

Dalla paura alla salvaguardia dell’oceano

Il documentario non si limita a celebrare un film, ma esplora anche l'eredità lasciata da Lo Squalo nell'immaginario collettivo e nella scienza, dando voce ad attivisti e biologi marini come Philippe Cousteau e Brian Skerry, che raccontano come quel film abbia trasformato la paura degli squali in fascino, alimentando campagne di sensibilizzazione e di tutela ambientale che continuano ancora oggi.