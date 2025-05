L'attore, secondo quanto riportato da Variety, ha diretto un film indipendente dal titolo provvisorio di Holiguards, primo capitolo di un franchise noto come Statiguards vs. Holiguards

Kevin Spacey è tornato a dirigere un lungometraggio, dopo un'assenza lunga vent'anni.

Secondo quanto riportato da Variety, l'attore (che ha vinto due volte l'Oscar e che è finito al centro della cronaca per via delle accuse per molestie sessuali) avrebbe diretto un action-thriller soprannaturale in cui recita al fianco di Dolph Lundgren (Rocky IV, I Mercenari), Tyrese Gibson (Fast & Furious, Morbius), Brianna Hildebrand (Deadpool, Lucifer), Disha Patani ed Eric Roberts.

Cosa sappiamo sul nuovo film diretto da Kevin Spacey

Sembra che Kevin Spacey abbia diretto un film indipendente dal titolo provvisorio di Holiguards. E che, il film, sia il primo capitolo di un franchise noto come Statiguards vs. Holiguards. Si tratta del primo lungometraggio prodotto da Elledgy Media, di proprietà dell'imprenditrice ucraina residente in Portogallo Elvira Gavrilova Paterson.

Secondo la sinossi, Holiguards è ambientato in un mondo del prossimo futuro frammentato da forze soprannaturali nascoste, dove due antiche fazioni di guerrieri – gli Holiguards e gli Statiguards – combattono una guerra segreta per il controllo del destino dell'umanità. Nel mezzo di questo conflitto, una giovane donna scopre di essere figlia di due leader rivali e di poter porre fine al conflitto. Nel frattempo, uno stratega degli Statiguard prepara un attacco catastrofico a Parigi usando un ordigno nucleare e un esercito di civili controllati mentalmente, incanalando l'energia da un portale cosmico per risvegliare un'antica forza nota come il Primo.

Il film, con un budget di circa 10 milioni di dollari, sarebbe stato girato in Messico lo scorso anno e si troverebbe ora in fase di post-produzione.