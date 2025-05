Un cinema ma anche un luogo di aggregazione ed incontro per tutti gli appassionati della settima arte dove sarà possibile vedere titoli in lingua originale, documentari e opere che faticano a trovare spazio nei circuiti commerciali. Una risposta creativa e coraggiosa per contrastare la crisi delle sale cinematografiche

CasaCinema: uno spazio di aggregazione per chi ama il cinema

A Napoli, città dove egli ultimi anni molti storici cinema sono scomparsi, aprono tre nuove sale cinematografiche, tutte all'interno di CasaCinema, uno spazio in Via Cisterna dell'Olio 46, l'antico Palazzo Giovene di Girasole (alle spalle del Multicinema Modernissimo, aperto dalla famiglia Stella nel 1994), che si propone di diventare il cuore di una nuova esperienza legata al cinema, uno spazio culturale dove vedere film - rigorosamente in lingua originale - documentari, corti e lungometraggi di animazione, riscoprire classici, parlare di libri, bere cocktail e incontrarsi per costruire un ponte concreto tra le storie sul grande schermo e il pubblico.

Lo spazio, che si estende su più livelli, sorge nel cuore del centro storico di Napoli. CasaCinema, che ha aperto le porte alla stampa e ai visitatori più curiosi in anteprima, è una location tutta da esplorare.

Ogni angolo parla di cinema e della storia della settima arte. Gli ospiti, oltre ad entrare in sala, possono ammirare la collezione di locandine e memorabilia originali provenienti dalla collezione privata della famiglia Stella e messi a disposizione del pubblico. Tutto è a tema cinema, incluso l'allestimento dei bagni. Adiacente alle casse c'è un bar con una sala dove sedersi per un aperitivo. CasaCinema sarà aperto anche in orari diversi da quelli delle proiezioni, uno spazio in progress che, nel futuro, ospiterà incontri tematici, rassegne, festival e masterclass con i protagonisti del cinema contemporaneo.