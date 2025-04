I due Papi, il film del 2019 con Jonathan Pryce nel ruolo del cardinale che sarebbe poi diventato Papa Francesco, ha visto le sue visualizzazioni su Netflix aumentare di oltre 30 volte nella settimana successiva alla morte del pontefice. A dichiararlo è stato Netflix stesso.

Di cosa parla I due Papi

Ispirato a eventi reali, il film racconta il rapporto tra Francesco (Pryce) e il suo predecessore, Papa Benedetto XVI (Anthony Hopkins). Nella settimana dal 21 al 27 aprile, il film ha accumulato 3,2 milioni di visualizzazioni a livello globale Questo lo ha collocato al settimo posto nella classifica mondiale dei 10 film più visti della settimana su Netflix, secondo la piattaforma di streaming.

I due papi, all'epoca dell'uscita, ha ottenuto tre nomination agli Oscar: a Pryce come Miglior attore protagonista, a Hopkins come Miglior attore non protagonista e a Anthony McCarten per la sceneggiatura non originale. "È un dono vedere due attori di questo calibro recitare insieme, e parlare in una varietà di lingue (tra cui latino, italiano e spagnolo) per scambiarsi dialoghi animati sul destino della fede cattolica", scrisse il critico cinematografico Peter Debruge di Variety, a proposito della pellicola.

Oltre a I due Papi, è cresciuto anche l'interesse per Conclave, film d'azione con Ralph Fiennes, Stanley Tucci, Isabella Rossellini e John Lithgow: gli ascolti del film sono aumentati del 283% lunedì 21 aprile, a seguito della scomparsa di Papa Francesco.